專訪／郭台銘狂跑基層暖爆郭粉！「一周下鄉3次」貼身小編：他睡前還看留言

▲台大心理系高材生李芸樺（左）及國民黨青年團出身、華碩子公司前發言人馬仲豪，加入了郭台銘的幕僚小編團隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／採訪報導

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，決定用「總統級格局」拚台灣經濟，也排定下鄉行程，拉近與民眾的距離，一舉一動深受各界矚目。他網羅多位具有選戰經驗的社群高手，包括台大心理系高材生李芸樺、台大國發所及英國倫敦大學碩士的馬仲豪，一行人跟著競選團隊四處奔走，協助記錄行程大小事。《ETtoday新聞雲》記者訪問到經營郭台銘社群的幕僚小編團隊，透過小編的貼身角度，觀察放下首富身段的郭台銘，到底還有什麼不為人知的一面。

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▲郭台銘的嘉義之旅，民眾太過熱情踴躍，導致整個團隊2公里走了將近1個小時。（圖／記者翁伊森攝，資料照）

「他真的、超喜歡和大家握手！」郭台銘25日、26日兩天走訪嘉義，沿街向民眾打招呼，受熱烈歡迎，每次他下車徒步時，更被人群團團包圍，好不熱鬧。李芸樺說，郭台銘一到嘉義的夜市，就不停與民眾握手合照。對郭台銘而言，能握著一雙又一雙的手，親自接觸民眾的問候，更讓他十分感動；相較於其他的總統參選人，民眾也對他抱持著一種新鮮感，大家都願意主動認識他，拋開以前冷冰冰的「大老闆形象」。

社群小編主要工作是幫郭台銘蒐集媒體輿情上的資料，包括網路聲量的監測，在社群媒體上探討民眾於各式各樣的形式了解郭台銘後，回應的聲量是好或不好，作為團隊在後續的文宣或論述上的方向作些參考。郭台銘勤勞、學習能力也快，投入選戰不到兩個月，呈現出「最真實的郭董」就深受民眾愛戴。他也跟著趨勢前進，對時事作出回應，主動和大家分享論述，最後則是讓民眾在臉書上看到他與執政黨論述上的交鋒。

▲馬仲豪與李芸樺兩人分析社群策略。（圖／記者林敬旻攝）

「郭董一有時間，就會看大家的留言喔。」馬仲豪透露，郭台銘睡前有滑手機的習慣，讀著一條條網友蓋樓的留言。當郭台銘親自讀到較不友善的言論，也沒有放在心上，原因是他常認為自己是「政治領域的新鮮人」；網友回饋的過程中，其實也無形中給了他很多寶貴的意見，對於未來無論是他面對媒體或者論述上，都有很大的幫助，「他讀留言的時候，真的很注重每一個人的意見。」

李芸樺表示，團隊內有問題要討論時，每一個人都可以發言，而郭台銘本人也想知道網路上對他的評價如何，「其實他出來選的動機並不是為了名或利，這兩項他都已經有了。他這次出來是想為全台灣2300萬人在經濟上作努力，他認為2020年總統的位置是一個重要又關鍵的轉捩點，因此在網路上如果有人對他抹黑抹紅，或者各種抹，他都覺得沒關係。」

對郭台銘而言，以前在鴻海集團只能為大公司服務，若順利當選總統，他就可以為全台灣2300萬人服務，這些成效將會是千倍、萬倍，想到這裡，他就不會因為某個留言的攻擊而影響著心情，讀完負評後一笑置之，也不刪除網友的言論；若有建設性的留言，他就會參考這些意見和想法。

▲馬仲豪認為，社群小編也是政治幕僚的角色之一，並提供年輕世代的聲音和想法。（圖／記者林敬旻攝）

李芸樺、馬仲豪在競選期間跟在郭台銘身邊，也掌握到不少有趣的花絮。郭台銘團隊近來在地方縣市都有安排行程，回程台北的時間不固定，無法預先買好車票，幾乎都在行程結束後才去趕最後一班高鐵。郭台銘希望在車程中，大家盡量坐在一起，就能順便在車上進行相關的會議，也才不會浪費時間；但往往最後幾班列車的位置較零碎，沒有辦法坐一塊，他就單獨和民眾坐，「我們和郭先生建議是否需要和民眾換位置？但他卻說沒關係，也叮嚀絕對不要換，以免造成大家的不方便，最後找個隨機位置，他就坐。」

馬仲豪分享一次特別的經歷。團隊在結束嘉義的行程後北返，同樣是坐最後兩班的高鐵回台北。當時坐在郭台銘旁邊的是一位國中生，一坐下來就認出郭先生了，緊張地詢問：「請問你是郭台銘嗎？請問你是本人嗎？」郭台銘微笑，親切說「是啊」並和國中生握手，接著學生詢問能否合照？郭台銘就用自拍的方式兩人合影。結束後，郭台銘還用手機上的塗鴉繪筆功能在照片上簽字，但在螢幕上用手指寫字非常困難，簽字頻頻失敗；同學也不好意思，還問是否要改用傳統的簽字筆在其他物品上簽名。

▲郭台銘在外界眼裡有著冷冰冰的「大老闆形象」，實際上他的內心相當細膩。（圖／記者李毓康攝，資料照）

郭台銘嘗試了幾次，簽了十幾分鐘，才終於在電子螢幕上把名字簽好，讓同學感到非常開心。看著這幕，馬仲豪內心想，或許就是從這樣的小地方才可得知，郭台銘並不如大家的刻板印象中，所謂的「霸氣的總裁」與「大企業家」。放下標籤和身段，郭台銘的個性相當細膩，從旁觀察，他的食衣住行和各方面生活，與你我沒有分別，他對待民眾和支持者更顯得親切；無論這名學生是否有投票權，他都感謝每一位支持他的民眾，也珍惜每一次和大家互動的機會。

「我不知道大家有沒有感覺到，他做事有一種很強大的熱情……」馬仲豪說，郭台銘從選舉到現在，時間還不長，之前還沒有決定參與這場大選，直到起心動念後，才進行選舉相關的討論，「從我的角度觀察，我可以用四個字形容郭先生，就是他『樂在其中』。」郭台銘在行程或發言上都保有一股熱情：想為大家做事、很強大的那種使命感和信念。這些概念很難在過去的政治人物上發掘，「政治人物時常流於形式，說一套而未必落實自己的想法，但郭先生的熱情和信念感染了我們，就是他那『拚命三郎』的態度。」

▲李芸樺表示，郭台銘團隊都願意和厲害的人討論，並不會侷限於某個政黨或是某個領域。（圖／記者林敬旻攝）

從企業團隊的重視，轉移到政治領域時，郭台銘對自己有很高的期許。他知道自己正競逐的職位與過去的職位非常不同，他必須看顧、思考更多全面性面向，也必須站在「制高點」談台灣的未來；然而在這過程中，馬仲豪發現，郭台銘非但沒有消極的感覺，反而勇往直前，一切的原因都在於郭台銘樂在其中，「他樂於和民眾接觸、樂於分享自己的看法、樂於在媒體前和論壇中談一談經濟與台灣未來的走向；他有45年的工作經驗，也是他最珍貴的資產。他希望能透過全球的視野，把第一手資訊和國際情勢帶給大家，讓大家知道台灣未來的方向。他在政治上保有赤子之心，是我認為難能可貴的地方。」

每次跑基層，郭台銘都非常開心，還和隨行幕僚說「可以一個星期下鄉三次嗎？」讓團隊聽完都笑說快昏倒了。李芸樺也分享，郭台銘是「極度的樂觀主義者」，也是台灣目前最需要的人才。最近有一些立法委員懷疑郭台銘是政治素人，甚至質疑郭台銘是否真有資格當大家的母雞，「我覺得郭先生不是老母雞，而是『最先進科技的戰鬥機』，這也是我們在開始競選以來，觀察到最符合郭台銘的形象。」

▲馬仲豪、李芸樺透過幕僚小編的貼身角度，揭開郭台銘不為人知的一面。。（圖／記者林敬旻攝）