　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專訪／郭台銘狂跑基層暖爆郭粉！「一周下鄉3次」貼身小編：他睡前還看留言

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲郭董小編的一天，馬仲豪、李芸樺專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大心理系高材生李芸樺（左）及國民黨青年團出身、華碩子公司前發言人馬仲豪，加入了郭台銘的幕僚小編團隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／採訪報導

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，決定用「總統級格局」拚台灣經濟，也排定下鄉行程，拉近與民眾的距離，一舉一動深受各界矚目。他網羅多位具有選戰經驗的社群高手，包括台大心理系高材生李芸樺、台大國發所及英國倫敦大學碩士的馬仲豪，一行人跟著競選團隊四處奔走，協助記錄行程大小事。《ETtoday新聞雲》記者訪問到經營郭台銘社群的幕僚小編團隊，透過小編的貼身角度，觀察放下首富身段的郭台銘，到底還有什麼不為人知的一面。

▲▼ 郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，兩公里不到走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘的嘉義之旅，民眾太過熱情踴躍，導致整個團隊2公里走了將近1個小時。（圖／記者翁伊森攝，資料照）

「他真的、超喜歡和大家握手！」郭台銘25日、26日兩天走訪嘉義，沿街向民眾打招呼，受熱烈歡迎，每次他下車徒步時，更被人群團團包圍，好不熱鬧。李芸樺說，郭台銘一到嘉義的夜市，就不停與民眾握手合照。對郭台銘而言，能握著一雙又一雙的手，親自接觸民眾的問候，更讓他十分感動；相較於其他的總統參選人，民眾也對他抱持著一種新鮮感，大家都願意主動認識他，拋開以前冷冰冰的「大老闆形象」。

社群小編主要工作是幫郭台銘蒐集媒體輿情上的資料，包括網路聲量的監測，在社群媒體上探討民眾於各式各樣的形式了解郭台銘後，回應的聲量是好或不好，作為團隊在後續的文宣或論述上的方向作些參考。郭台銘勤勞、學習能力也快，投入選戰不到兩個月，呈現出「最真實的郭董」就深受民眾愛戴。他也跟著趨勢前進，對時事作出回應，主動和大家分享論述，最後則是讓民眾在臉書上看到他與執政黨論述上的交鋒。

▲郭董小編的一天，馬仲豪、李芸樺專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬仲豪與李芸樺兩人分析社群策略。（圖／記者林敬旻攝）

「郭董一有時間，就會看大家的留言喔。」馬仲豪透露，郭台銘睡前有滑手機的習慣，讀著一條條網友蓋樓的留言。當郭台銘親自讀到較不友善的言論，也沒有放在心上，原因是他常認為自己是「政治領域的新鮮人」；網友回饋的過程中，其實也無形中給了他很多寶貴的意見，對於未來無論是他面對媒體或者論述上，都有很大的幫助，「他讀留言的時候，真的很注重每一個人的意見。」

李芸樺表示，團隊內有問題要討論時，每一個人都可以發言，而郭台銘本人也想知道網路上對他的評價如何，「其實他出來選的動機並不是為了名或利，這兩項他都已經有了。他這次出來是想為全台灣2300萬人在經濟上作努力，他認為2020年總統的位置是一個重要又關鍵的轉捩點，因此在網路上如果有人對他抹黑抹紅，或者各種抹，他都覺得沒關係。」

對郭台銘而言，以前在鴻海集團只能為大公司服務，若順利當選總統，他就可以為全台灣2300萬人服務，這些成效將會是千倍、萬倍，想到這裡，他就不會因為某個留言的攻擊而影響著心情，讀完負評後一笑置之，也不刪除網友的言論；若有建設性的留言，他就會參考這些意見和想法。

▲郭董小編的一天，馬仲豪、李芸樺專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬仲豪認為，社群小編也是政治幕僚的角色之一，並提供年輕世代的聲音和想法。（圖／記者林敬旻攝）

李芸樺、馬仲豪在競選期間跟在郭台銘身邊，也掌握到不少有趣的花絮。郭台銘團隊近來在地方縣市都有安排行程，回程台北的時間不固定，無法預先買好車票，幾乎都在行程結束後才去趕最後一班高鐵。郭台銘希望在車程中，大家盡量坐在一起，就能順便在車上進行相關的會議，也才不會浪費時間；但往往最後幾班列車的位置較零碎，沒有辦法坐一塊，他就單獨和民眾坐，「我們和郭先生建議是否需要和民眾換位置？但他卻說沒關係，也叮嚀絕對不要換，以免造成大家的不方便，最後找個隨機位置，他就坐。」

馬仲豪分享一次特別的經歷。團隊在結束嘉義的行程後北返，同樣是坐最後兩班的高鐵回台北。當時坐在郭台銘旁邊的是一位國中生，一坐下來就認出郭先生了，緊張地詢問：「請問你是郭台銘嗎？請問你是本人嗎？」郭台銘微笑，親切說「是啊」並和國中生握手，接著學生詢問能否合照？郭台銘就用自拍的方式兩人合影。結束後，郭台銘還用手機上的塗鴉繪筆功能在照片上簽字，但在螢幕上用手指寫字非常困難，簽字頻頻失敗；同學也不好意思，還問是否要改用傳統的簽字筆在其他物品上簽名。

▲▼郭台銘聯訪行程。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘在外界眼裡有著冷冰冰的「大老闆形象」，實際上他的內心相當細膩。（圖／記者李毓康攝，資料照）

郭台銘嘗試了幾次，簽了十幾分鐘，才終於在電子螢幕上把名字簽好，讓同學感到非常開心。看著這幕，馬仲豪內心想，或許就是從這樣的小地方才可得知，郭台銘並不如大家的刻板印象中，所謂的「霸氣的總裁」與「大企業家」。放下標籤和身段，郭台銘的個性相當細膩，從旁觀察，他的食衣住行和各方面生活，與你我沒有分別，他對待民眾和支持者更顯得親切；無論這名學生是否有投票權，他都感謝每一位支持他的民眾，也珍惜每一次和大家互動的機會。

「我不知道大家有沒有感覺到，他做事有一種很強大的熱情……」馬仲豪說，郭台銘從選舉到現在，時間還不長，之前還沒有決定參與這場大選，直到起心動念後，才進行選舉相關的討論，「從我的角度觀察，我可以用四個字形容郭先生，就是他『樂在其中』。」郭台銘在行程或發言上都保有一股熱情：想為大家做事、很強大的那種使命感和信念。這些概念很難在過去的政治人物上發掘，「政治人物時常流於形式，說一套而未必落實自己的想法，但郭先生的熱情和信念感染了我們，就是他那『拚命三郎』的態度。」

▲郭董小編的一天，馬仲豪、李芸樺專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲李芸樺表示，郭台銘團隊都願意和厲害的人討論，並不會侷限於某個政黨或是某個領域。（圖／記者林敬旻攝）

從企業團隊的重視，轉移到政治領域時，郭台銘對自己有很高的期許。他知道自己正競逐的職位與過去的職位非常不同，他必須看顧、思考更多全面性面向，也必須站在「制高點」談台灣的未來；然而在這過程中，馬仲豪發現，郭台銘非但沒有消極的感覺，反而勇往直前，一切的原因都在於郭台銘樂在其中，「他樂於和民眾接觸、樂於分享自己的看法、樂於在媒體前和論壇中談一談經濟與台灣未來的走向；他有45年的工作經驗，也是他最珍貴的資產。他希望能透過全球的視野，把第一手資訊和國際情勢帶給大家，讓大家知道台灣未來的方向。他在政治上保有赤子之心，是我認為難能可貴的地方。」

每次跑基層，郭台銘都非常開心，還和隨行幕僚說「可以一個星期下鄉三次嗎？」讓團隊聽完都笑說快昏倒了。李芸樺也分享，郭台銘是「極度的樂觀主義者」，也是台灣目前最需要的人才。最近有一些立法委員懷疑郭台銘是政治素人，甚至質疑郭台銘是否真有資格當大家的母雞，「我覺得郭先生不是老母雞，而是『最先進科技的戰鬥機』，這也是我們在開始競選以來，觀察到最符合郭台銘的形象。」

▲郭董小編的一天，馬仲豪、李芸樺專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬仲豪、李芸樺透過幕僚小編的貼身角度，揭開郭台銘不為人知的一面。。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
「韓國瑜因恐懼產生幻覺」！黃光芹PO三點分析：有些同情他了
租屋電費不能超過台電夏季電費！蘇貞昌宣布6/1三大新制上路
丫頭錄影中途被小鐘掀裙子！露出「紅色底褲」全場嚇傻

關鍵字：郭台銘,郭董,李芸樺,馬仲豪,國民黨,社群小編,社群,幕僚,郭台銘幕僚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專訪／郭台銘狂跑基層暖爆郭粉！「一周下鄉3次」貼身小編：他睡前還看留言

長榮勞資二度協商「8訴求仍無共識」　空服工會號召6/4上街大遊行

北農、蔬菜公會端午節休假日不同調！陳吉仲這樣說

暖冬、大雷雨等挑戰多！陳吉仲：做到讓每個農產品不會產銷失衡

三餐菜錢多少合理？她每天花一張鈔票被唸「怎麼那麼多」　網反應超兩極

華航60周年辦「健康天空日」　打造健康市集免費提供員工多項健檢

七爺坐店門口2天　人妻收到夫訊息「出事了」：難道是帶她跟我道別？

他回家一看「整鍋金黃香酥塊」…老爸童年高檔零食　網餓翻：有香味的照片

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」壯陽雙星早餐　在地人：我們就浮誇

周末起4天全台防大雨　賈新興PO「預測颱風活躍期」：今年有機會提前上演

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

專訪／郭台銘狂跑基層暖爆郭粉！「一周下鄉3次」貼身小編：他睡前還看留言

長榮勞資二度協商「8訴求仍無共識」　空服工會號召6/4上街大遊行

北農、蔬菜公會端午節休假日不同調！陳吉仲這樣說

暖冬、大雷雨等挑戰多！陳吉仲：做到讓每個農產品不會產銷失衡

三餐菜錢多少合理？她每天花一張鈔票被唸「怎麼那麼多」　網反應超兩極

華航60周年辦「健康天空日」　打造健康市集免費提供員工多項健檢

七爺坐店門口2天　人妻收到夫訊息「出事了」：難道是帶她跟我道別？

他回家一看「整鍋金黃香酥塊」…老爸童年高檔零食　網餓翻：有香味的照片

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」壯陽雙星早餐　在地人：我們就浮誇

周末起4天全台防大雨　賈新興PO「預測颱風活躍期」：今年有機會提前上演

搭機跟隔壁正妹聊整路好開心！　抵達後見大群粉絲才發現「她是人氣女神」

中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

政壇「最終之戰」失敗！ 丁守中：臺灣選舉史上前所未有「荒誕現象」

櫻花妹太愛珍奶「一天狂喝27杯」　推崇變文化：還可以取代飯！

吃完藥直接躺下　恐潰瘍穿孔嚴重會沒命

《復仇者》拍攝地！喬治亞州通過「最嚴」墮胎法　迪士尼：沒人想在那工作

華聞快遞／廣東發行大灣區「專項債券」　金額達800億

載2外籍客到桃機　駕駛突抓胸口表情痛苦撞護欄…心臟病發猝死

大巨蛋都審　「亞洲巨砲」呂明賜現身力挺盼有顆巨蛋打棒球

家暴夫把前妻打趴在地...　正義哥上前壓制挨告：不後悔！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚..

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男..

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門..

周末起4天全台防大雨　「今年颱..

他曝「老爸童年高檔零食」網餓翻..

館長找上鄭聚然　給你10萬叫爸..

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

高三男騎車被狗追　摔到顱內出血

陽明山泡湯…終點變破廟　男奔逃

一吃牛肉片「爆衰3天」八爺託夢..

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔..

才開口「同婚過了」婆媽一片皺眉

清潔隊員集資找徵信！班長摸魚被..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

更多熱門

相關新聞

蔡育輝希望成功挑戰立委　黃偉哲祝福

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，創下議員問政評鑑第一名和第一高票蟬連大新營區議員的紀錄，希望以優異為民喉舌成績，幫國民黨搶下第一選區立委席次，適逢議會定期大會落幕，他幽默地說要跟市長和市府團隊道別說：「希望不要再看到他們」，黃偉哲立馬祝福回應「我們會懷念你的」，兩人並拍照留念。

劉揚偉避談接班郭台銘　直言「鴻海必然走進半導體」

郭台銘潛在接班人劉揚偉：希望郭董變成總統　鴻海幹部罰站傳聞不真

藍左楠立委初選同黨操戈開告黃昭順　張顯耀：差7通就翻盤

高嘉瑜點名這些人對韓扣分可能大

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外送滷味　竟撿到157萬

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

PSY神隱認了現身YG社長酒席

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

神隱19日！閃亮亮IG復活：不再是好好小姐

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男狂嗆結局曝

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面