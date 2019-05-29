黃昭順擊敗張顯耀！　國民黨立委提名進度51%

▲國民黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會29日通過第10屆立委第6梯次3個選區的立委提名案，包括新北市第12選區李永萍、新竹縣第2選區林思銘、彰化縣第2選區張瀚天，在75個立委選區中已完成提名41選區，進度過半。國民黨發言人歐陽龍中常會後轉述時表示，目前已提名41個立委選區，在75個立委選區中占54.67%，並占應選總額79名的51.89%。

國民黨中央提名協調小組近日徵詢有意參選的6位人選，目前已與前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中完成會面。對於何時將與鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面，歐陽龍表示，副主席曾永權一直都在聯繫之中，只是時間需經雙方充分溝通和協調，並且相互配合，目前還未確定時程。

此外，國民黨高雄市黨部29日也公布黨內立委初選，高雄第三選區（楠梓區、左營區），現任不分區立委黃昭順擊敗前立委張顯耀、現任市議員陳麗珍及學界出身的孫健萍，預計將對上民進黨現任立委劉世芳。

針對中選會主委李進勇人事案，歐陽龍表示，民進黨在立法院以人數優勢通過李進勇人事案，李進勇過去多年的職務與民進黨息息相關，外界對於李進勇擔任中選會主委有諸多質疑，擔心獨立行使職權的中選會可能會淪為另一個「東廠」，呼籲全體人民一起監督李進勇。

歐陽龍也說，憲法規定法官要超越黨派、獨立審判，大法官更是憲法的守護者，但總統府這次提名的4位大法官中，司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍以及台大法律系教授謝銘洋3人的政治立場非常鮮明，國民黨非常質疑總統府是否有本於大法官的高度與內涵進行這次提名。