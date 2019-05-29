台南市南區殯儀館活化裝修完成　景福廳、景德廳正式揭牌啟用

▲台南市南區殯儀館景福廳、景德廳正式揭牌啟用，全面採用電子輓聯。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為充分運用南區殯儀館閒置空間，服務廣大市民，台南市政府特耗資新台幣215萬元規劃，將甲級禮廳景行廳，隔間增設2間丙級禮廳—景福廳及景德廳，5月28日上午舉行揭牌典禮，市長黃偉哲表示南區殯儀館空間活化後，將提供喪家最好的服務，更讓往生者走完人生最好、最有尊榮的最後一個里程。





黃偉哲市長表示，台南市殯葬管理所南區殯儀館設置於1981年，至今已經38年，當初原是全亞洲最大的殯葬園區，到現在來這邊參加過典禮的或送親友最後一程的人都知道，這裡非常的擁擠、壅塞，服務品質因而慢慢降低。傾聽各方意見後，市府秉持著盡全力提升殯葬服務品質的精神，將空間最大但使用率不高的景行廳，做有效利用，隔成兩間丙級景字輩禮廳，除了增加兩間丙級禮廳外，原來的懷字輩的禮廳也將進行整修，即是希望提供一個最好的服務。



黃偉哲特別呼籲，整修後的禮廳將全面啟用電子輓聯，將來訃聞下面就要加註全面採用電子輓聯，如此，收到訃聞的單位才會知道不要再送實體輓聯，造成心意打折的困擾。



南區殯葬管理所所長郭輝信表示，景福廳及景德廳整修後有兩大優點，其一為，隔間採活動式氣密隔音牆，在辦理喪禮時，不會互相影響到，但如需用到景行廳時，可將隔音牆收起，即恢復原有的大型禮廳；另外則是，配合現代科技演進，兩廳配有多媒體數位司儀台，其具多媒體控制功能，如連接筆電、手機、網路設備、及USB等裝置，可播放於電子輓額顯示器，也可直接控制音量等裝置。