台東受刑人心臟病發　心電圖同步醫院備妥心導管手術救回一命

▲受刑人倒地昏迷，透過「護心計畫」為患者施作心電圖檢查，傳送到台東馬偕醫院經專業醫師判斷為ST上升型急性心肌梗塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東泰源技訓所1名受刑人22日下午在運動後感覺到身體不適，在服用藥物及稍作休息後突然倒地不起，技訓所先緊急施救雖恢復呼吸心跳，但仍持續感覺到胸口極度疼痛，在救護車抵達後立即啟動護心計畫，為患者施作心電圖檢查，並將心電圖資料傳送到台東馬偕醫院急診室，經過醫師判斷為ST上升型急性心肌梗塞，患者送達馬偕醫院，立即進入手術室施行心導管手術，術後恢復非常良好。

台東縣消防局局長管建興表示，因為台東幅員狹長送醫路途遙遠，且心導管手術的準備需要時間，為了給予心肌梗塞的患者最即時的治療，2018年4月起即與台東馬偕醫院開始合作執行護心計畫 。

▲護心計畫能夠大幅減少患者到院後判讀的時間以及讓醫院及早準備進行手術（資料照片非當事人）。

目前消防局有15台救護車配置可攜式十二導程心電圖儀，除具有自動判讀功能外，還能將判讀資料傳送至台灣東馬偕醫院急診室電腦、心臟科主治醫師手機與醫療指導醫師手機做二次判讀，在救護車仍在送醫途中就能讓醫院預先準備好執行心導管手術，讓患者到院後能夠立即進入手術室。

台東馬偕醫院急診室的鄭宏熙主治醫師也表示，ST上升型急性心肌梗塞在發生的當下心臟的功能就一點一滴的流失，能夠越早進行治療越能減少患者復發的機率以及心臟的受損，而對於急性心肌梗塞最好的治療就是緊急心導管氣球擴張術，而護心計畫能夠大幅減少患者到院後判讀的時間以及讓醫院及早準備進行手術，這次這名患者能夠在術後恢復良好要歸功於資訊的提早獲得跟準備。