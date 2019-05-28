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韓國瑜下馬威　卡柯文哲「關鍵電話」曝光

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文／鏡週刊

2020總統大選，高雄市長韓國瑜聲勢下滑，台北市長柯文哲反逆勢竄起。本刊調查，柯韓角力暗潮洶湧，柯P跑遍全台組建陸軍，更直搗韓國瑜大本營高雄全力衝刺，選不選總統8月後才會決定。為了阻擋白色力量，韓市府背後卡柯動作頻頻，柯P月中一場轟動高雄中學的演講，教育局一通電話就擋下雄中校長出席替柯P背書。

「他現在改成政治100分、經濟0分！」5月25日，台北市長柯文哲被問及高雄市長韓國瑜已允諾參加6月1日的凱道造勢大會，先是傻眼高呼：「真的還假的？蛤？」楞了5秒後，從媒體口中得知韓稱已找到代理市長，柯P二度張大了嘴，又「蛤！」了一聲反酸：「那他是怎樣，高雄他還要不要上班？」

明年總統大選，「柯P因素」一直是左右藍綠布局的關鍵人物，尤其去年九合一選舉大勝的國民黨，多份民調顯示，能打敗柯的只有韓國瑜。不過，韓的聲勢卻在鴻海董事長郭台銘參選後出現變化，一方面挺郭勢力竄起，瓜分韓的支持度，加上韓在議會備詢表現不如預期，有民調顯示，韓郭都已被柯P微幅超前，原本打遍天下無敵手的韓更首度與柯「死亡交叉」，不僅藍營焦慮，韓營更動作頻頻，決定化被動為主動，力阻白色力量再起，「白藍」角力已浮上檯面。

柯P赴雄中演講，學生夾道歡迎，背後卻傳出韓市府教育局一通電話就讓校方不敢出席。

本月中，柯P一連3天踩進韓國瑜的地盤高雄試水溫；17日傍晚，雄中學生擠爆校內演奏廳，不但座無缺席塞滿400人，逾百名學生更擠進會場席地而坐，柯一到場隨即起身夾道歡迎，「總統好」「救救高雄」「擊潰郭台銘」「擊潰丁守中」等聲音不絕於耳，演講結束後柯P有求必應，又花了半小時替學生簽名、合照。

本刊調查，柯P這場轟動雄中的演講，背後卻因高市府教育局官員的一通關切電話，讓韓國瑜「卡柯」的動作浮上檯面，充滿白藍角力濃濃的火藥味。

韓國瑜（左）任北農總座時曾與柯P（右）同台備詢，還稱柯對他有知遇之恩，不少人認為2人終須一戰。（聯合知識庫）

替這場演講穿梭的雄中校友透露，早在1個月前敲定演講時，雄中校長謝文斌原向柯營表達，歡迎各界成功人士到校演講，尚未宣布參選總統的柯P，要以市長身分替學生打氣，謝不但張手歡迎，更允諾出席。未料，演講前夕，校方接到一通來自高市府教育局的關切電話後生變，擔心若由校方籌辦、接待，恐遭韓市府解讀為「挺柯」，最後緊急喊卡，包括謝文斌與各科主任都決定缺席，改由學生、校友主辦。

儘管如此，雄中不少老師當天仍低調現身找柯簽名合照。據轉述，柯營在演講結束後問了到場的教職員：「校長有壓力嗎？」對方只低調回應：「噓！」便未再多談。

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