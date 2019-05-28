華聞快遞／創近5年來增速最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%

▲北京市存貸款保持增長趨勢。（圖／中新社）

《北京》增速創近5年來最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%

央行北京營管部27日發布數據顯示，北京市4月份存貸款保持增長趨勢；各項貸款在去年同期較高基礎上繼續增長，非金融企業及機關團體貸款增速保持高位；各項存款增速較高，住戶存款增速創近五年同期最高。此外，人民幣住戶存款比年初增加1979.7億元（人民幣，下同），比上年同期多增1181億元，年增率則增長16%。（第一財經）

《河南》起拍價近16億元！鄭州227畝城鎮住宅用地掛牌出售

鄭州市自然資源和規劃局、鄭州高新技術產業開發區管委會國土規劃住建局分別26日發佈公告稱，決定以網上掛牌方式出售4塊地，涉及土地面積151658.8平方米，起拍價合計15.94億元。據悉，這四塊地均屬於城鎮住宅用地，網上掛牌時間均為2019年6月17日至2019年7月1日9時。（中新社）

《廣東》2019年深圳基礎科研投入將超40億元

深圳市副市長王立新近日表示，深圳近年來始終將人才培養和科技創新作為城市發展的主導戰略；截止目前，深圳高新技術企業超1.44萬家，2018年研發投入佔GDP比重達4.2%。此外，深圳2019年財政科研專項資金的三分之一用於基礎研究，該部分投入預計將超40億元。（廣東新聞網）

《浙江》打造數字經濟發展高地！浙江蕭山搶抓5G機遇

5G產業峰會暨中國（杭州）5G創新谷開園儀式25日在浙江省杭州市蕭山區舉行。在會上，蕭山區副區長魏大慶描繪了蕭山5G產業發展藍圖並表示，蕭山區搶抓5G技術創新關鍵窗口期，將以中國（杭州）5G創新谷建設為平台、構建Open5G新生態為目標、2022年杭州亞運會為牽引、場景換產業為主攻方向，打造具有全國影響力的5G智能應用示範區和5G創新發展先行區。（中新社）

▲5G產業峰會暨中國（杭州）5G創新谷開園儀式。（圖／中新社）

《貴州》「一帶一路」大數據創新創業合作論壇在貴陽舉行

來自德國、美國、意大利、烏克蘭、瑞典等10多個國家的大數據領域專家、企業家及投資人27日齊聚貴州省貴陽市，出席2019中國國際大數據產業博覽會「『一帶一路』大數據創新創業合作論壇」。據悉，現場的與會嘉賓深入探討大數據應用的國際化合作與發展新思路，積極促進貴陽與「一帶一路」參與國家在大數據領域進行深度合作。（中新社）

《貴州》預計2020年實現千億級醫藥產業目標

2019中國國際大數據產業博覽會「『互聯網+中醫藥』產業創新發展論壇」上指出，貴州省將全面推動大數據與中醫藥產業深度融合，啟動貴州省中藥材（大健康）電子商務平台建設，預計2020年將實現千億級醫藥產業目標。（中新社）

《廣東》改善農村基礎設施！廣東提出29條促進消費計畫

廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳近日提出《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》，針對當前製約消費的突出問題，提出九方面29條具體措施，藉此穩定改善消費預期、營造良好消費環境，促進形成強大統一市場。（澎湃新聞）

《北京》第四屆首都國企開放日將於6月2日啟動 總線路達126條

北京市國資委27日宣布，第四屆首都國企開放日將於6月2日啟動，本屆主題為「輝煌七十載，再譜新華章」；截至目前，全系統已有48家企業報名，開放線路總數達126條，48%為企業新開放線路。（中新社）

▲第四屆首都國企開放日發布會現場。（圖／中新社）