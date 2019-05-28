　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／創近5年來增速最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

▲北京市存貸款保持增長趨勢。（圖／中新社）

《北京》增速創近5年來最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%

央行北京營管部27日發布數據顯示，北京市4月份存貸款保持增長趨勢；各項貸款在去年同期較高基礎上繼續增長，非金融企業及機關團體貸款增速保持高位；各項存款增速較高，住戶存款增速創近五年同期最高。此外，人民幣住戶存款比年初增加1979.7億元（人民幣，下同），比上年同期多增1181億元，年增率則增長16%。（第一財經）

《河南》起拍價近16億元！鄭州227畝城鎮住宅用地掛牌出售

鄭州市自然資源和規劃局、鄭州高新技術產業開發區管委會國土規劃住建局分別26日發佈公告稱，決定以網上掛牌方式出售4塊地，涉及土地面積151658.8平方米，起拍價合計15.94億元。據悉，這四塊地均屬於城鎮住宅用地，網上掛牌時間均為2019年6月17日至2019年7月1日9時。（中新社）

《廣東》2019年深圳基礎科研投入將超40億元

深圳市副市長王立新近日表示，深圳近年來始終將人才培養和科技創新作為城市發展的主導戰略；截止目前，深圳高新技術企業超1.44萬家，2018年研發投入佔GDP比重達4.2%。此外，深圳2019年財政科研專項資金的三分之一用於基礎研究，該部分投入預計將超40億元。（廣東新聞網）

《浙江》打造數字經濟發展高地！浙江蕭山搶抓5G機遇

5G產業峰會暨中國（杭州）5G創新谷開園儀式25日在浙江省杭州市蕭山區舉行。在會上，蕭山區副區長魏大慶描繪了蕭山5G產業發展藍圖並表示，蕭山區搶抓5G技術創新關鍵窗口期，將以中國（杭州）5G創新谷建設為平台、構建Open5G新生態為目標、2022年杭州亞運會為牽引、場景換產業為主攻方向，打造具有全國影響力的5G智能應用示範區和5G創新發展先行區。（中新社）

▲華聞快遞／創近5年來增速最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%（圖／中新社）

▲5G產業峰會暨中國（杭州）5G創新谷開園儀式。（圖／中新社）

《貴州》「一帶一路」大數據創新創業合作論壇在貴陽舉行

來自德國、美國、意大利、烏克蘭、瑞典等10多個國家的大數據領域專家、企業家及投資人27日齊聚貴州省貴陽市，出席2019中國國際大數據產業博覽會「『一帶一路』大數據創新創業合作論壇」。據悉，現場的與會嘉賓深入探討大數據應用的國際化合作與發展新思路，積極促進貴陽與「一帶一路」參與國家在大數據領域進行深度合作。（中新社）

《貴州》預計2020年實現千億級醫藥產業目標

2019中國國際大數據產業博覽會「『互聯網+中醫藥』產業創新發展論壇」上指出，貴州省將全面推動大數據與中醫藥產業深度融合，啟動貴州省中藥材（大健康）電子商務平台建設，預計2020年將實現千億級醫藥產業目標。（中新社）

《廣東》改善農村基礎設施！廣東提出29條促進消費計畫

廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳近日提出《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》，針對當前製約消費的突出問題，提出九方面29條具體措施，藉此穩定改善消費預期、營造良好消費環境，促進形成強大統一市場。（澎湃新聞）

《北京》第四屆首都國企開放日將於6月2日啟動　總線路達126條

北京市國資委27日宣布，第四屆首都國企開放日將於6月2日啟動，本屆主題為「輝煌七十載，再譜新華章」；截至目前，全系統已有48家企業報名，開放線路總數達126條，48%為企業新開放線路。（中新社）

▲華聞快遞／創近5年來增速最高！北京4月份住戶存款年增率成長16%（圖／中新社）

▲第四屆首都國企開放日發布會現場。（圖／中新社）

ET快訊
躺床上玩手機邊充電　22歲男手指被「電到斷裂」慘死
女星搭上閨蜜老公當小四！5分鐘床上搏鬥…片中女子超敢玩
YG社長爆性招待「最小只有14歲」　援交妹遭灌毒後拍SM片

關鍵字：華聞快遞,北京,河南,廣東,浙江,貴州,住戶存款

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

病患Call緊急電話「肚子好餓，救我」　消防員心累嘆：不敢拒絕

氣公車沒停！他砸錢搭小黃狂追　用「西瓜」砸昏司機洩恨

環時總編嗆美「逢中必反」：劫財還是劫命講清楚

被罵數學算錯！小2男童「哭著報警」求做主　警察一驗算...媽媽糗了

影／24歲女律師「當街遭捅10刀」...下秒臥倒血泊身亡！恐怖男：就想殺漂亮的

陸短影音用戶規模達6.48億！中老年市場有「巨大前景」

1000萬清代任伯年名畫！　拍賣前被屁孩「撕成兩半」緊急撤下

福建舉辦台籍畢業生招聘會　130用人單位釋出共2147職缺

陸晶片人才缺口超30萬！平均月薪4.7萬「比軟體業辛苦但錢只有一半」

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

病患Call緊急電話「肚子好餓，救我」　消防員心累嘆：不敢拒絕

氣公車沒停！他砸錢搭小黃狂追　用「西瓜」砸昏司機洩恨

環時總編嗆美「逢中必反」：劫財還是劫命講清楚

被罵數學算錯！小2男童「哭著報警」求做主　警察一驗算...媽媽糗了

影／24歲女律師「當街遭捅10刀」...下秒臥倒血泊身亡！恐怖男：就想殺漂亮的

陸短影音用戶規模達6.48億！中老年市場有「巨大前景」

1000萬清代任伯年名畫！　拍賣前被屁孩「撕成兩半」緊急撤下

福建舉辦台籍畢業生招聘會　130用人單位釋出共2147職缺

陸晶片人才缺口超30萬！平均月薪4.7萬「比軟體業辛苦但錢只有一半」

鋒面過境桃園時雨量驚人　局部地區積水40公分

謝亞軒開租賃車競速撞死3人　租車的友人也挨告...檢方不起訴

找分頁不用滑半天！　Chrome新增「標籤組」功能幫分類

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

養我們！奶音萌貓蹭腿求喝奶　身後「仙氣小跟班」驚呆情侶

無差別殺人2死16傷！日鄉民不意外：川崎如IS國　挖出黑歷史…少年遭暴虐殘殺

可以邊看動物邊吃吉那圈　Street Churros即將到動物園開分店

外資連14賣創第五大賣超紀錄　一張表看完外資圈示警貿易戰影響

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

跟酗酒一樣危險！「5飲食習慣」致癌率飆高...國人這樣吃喝也中槍

大陸熱門新聞

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

沙灘激烈拍掌聲！透光帳篷現「男..

點牛排要求「半熟」！他一翻背面..

保鑣男友尾隨女友進女廁...網..

床的世界、和成研發長照產品登陸

車主不滿亂收停車費把車停出入口

三寶妹：煞車是哪個？下秒直衝..

湖南惡霸5天內殘忍殺害5人

日擬向中方收QR Code使用..

任正非：更可能是美國偷華為技術

陸大媽馬國詐騙　街頭被圍毆暴打

癡情男送女友210公頃海域

車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大..

用iPhone發文挺華為　向太..

更多熱門

相關新聞

澳總理將出訪索羅門群島

澳洲保守派總理莫里森（Scott Morrison）連任後，也在近日領導執政聯盟取得議會過半，組成多數政府，並將首次出訪將至大洋洲的索羅門群島，確保太平洋作為澳洲戰略優先重點，防止中國日益增長的外交影響力。他也在一項聲明中表示，「期待與索羅門總理梅納西.蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，將建立更深入的合作關係」。

8萬貧困戶受益！海南開創消費扶貧新模式

上海李強會郁慕明　提兩岸一家親

玉環對台直航破20萬　台中嬤中獎

玉環東沙石頭屋　小漁村大藝術

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

即／北北基5縣市「大雨特報」　各地下雨時間曝光

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面