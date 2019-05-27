衣服上有褪色痕跡！　媽狂逼兒問出真相「學校洗手都用消毒水」

▲該間幼兒園給孩子用消毒水洗手。（圖／翻攝看看新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

深圳龍崗某間幼兒園學生的家長近日發現，孩子的衣服上竟出現褪色的白色斑點；她一問之下才恍然大悟，原來學校都給學生們用消毒水來洗手。事情曝光後，園方則回應，日後將不再給孩子用消毒粉消毒。

據了解，當時家長發現不僅自己的孩子，連班上小朋友的衣服上也有出現疑似漂白的斑點；事後，突然回想起孩子曾說過洗手的水味道很臭，因此便質問學校老師才得知是用消毒水洗手。該名家長怒斥，「這肯定有刺激到眼睛，因為兒子前陣子回家說眼睛痛，而且還有點腫，班上其他同學也有相同情況。」

▲▼家長發現孩子的衣服上有被漂白過的痕跡。

該名家長指出，「不知道用消毒水洗手的情況已經多久了，這對小孩的身心健康都影響，學校應該要公開道歉，帶孩子去體檢，看看身體有無異狀。」事後，校方也出面回應，之前其實一直都用洗手乳，但因為5月初爆發皰疹性咽頰炎，才開始用消毒水給小朋友洗手，日後將不再這麼做。

▲幼兒園老師稱，這是加強消毒。

事件爆發後，引起許多網友撻伐，「小孩子的皮膚怎麼能受得了？」、「建議用這消毒水給院長洗洗腦子」、「洗手液買不起？香皂買不起？真的想罵」、「衣服都褪色了，有腐蝕性，用這種消毒水給孩子洗手？」、「咱們的孩子怎麼活得這麼不容易！」。

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