「虛榮編碼」假象！　美國女裝M號和61年前XL號一樣大

▲美國成衣女裝如今的M號和61年前的XL號一樣大。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國成衣男裝歷年來尺寸皆固定，但女裝卻不同，儘管美國材料和試驗協會（ASTM）定期公告及更新女裝尺碼標準，但製造商卻未必會遵守標準，再加上當地女性的平均體重逐年上升，因此造成尺碼混亂的情況極為常見。

據《華爾街日報》指出，ASTM於1941年根據10042名身高163公分的女性，按體重45.5～63.5公斤分成五等級，訂出最初的尺碼標準。1958年，美國商務部參考業界回饋意見，重新更改女裝尺碼標準，之後又在1970、1995、2011年修改。

水牛城州立大學時裝及紡織技術教授布拉地（Lynn Boorady）表示，1940年代的女性平均體重為58.1公斤，現今飆升至68.1公斤。1958年，普通8號成衣的胸、腰及臀圍，分別是31、23.5、32.5英寸，如今製造商則必須按照腰臀落差，生產「平身」（straight）及「曲線」（curvy）兩種版型。「平身」的三圍是36.25、29.5、38.5英寸，「曲線」的三圍則是36.25、28、39.25英寸。

簡單來說，在美國同樣是8號的尺寸，現今的成衣在胸圍上比61年前增加了5.25英寸，腰臀則各增加了至少4.5及6英寸。在1958年被列為超大（XL）尺寸的16號，如今則被列為中等（M）尺寸的8號。此外，美國因普遍性尺碼混亂問題，導致經常發生A品牌的8號相當於B品牌的4號。業界也表示，隨著尺碼問題的嚴重性增加，商品的退貨率也跟著上升。

有人稱此現象為「虛榮編碼」，即美國成衣女裝尺寸越做越大號，但在標示上卻讓人有變瘦的錯覺，女性所需購買的尺碼似乎越來越小，可實際上體重卻是節節升高。

ASTM的尺碼量身小組委員會至今仍每年開會兩次，最近一次的會議將在6月3日於丹佛（City and County of Denver）召開。