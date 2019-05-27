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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大角灣驚現罕見「水龍捲」！直衝雲霄11分鐘...遊客：好大一條

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▲▼廣東水龍捲。（圖／翻攝自梨視頻）

▲水龍捲高達2、30公尺。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

廣東陽江市26日下起大暴雨，雨停後海陵島大角灣海面驚現「水龍捲」奇觀，水柱直沖雲霄，持續了約11分鐘，現場遊客驚呼聲四起，更有人說「好大一條啊」，隨後景區工作人員叫遊客趕快。一位目擊者事後表示，每年5月至6月份，當地均有可能出現海上龍捲風，但今年的水龍捲「比去年的厲害、大。」

據《梨視頻》報導，影片畫面顯示，遠遠可以看到，該水龍捲呈長條粗狀，高達2、30公尺，並緩緩向外移動，現場傳來不少遊客的驚呼「好大一條啊」。

▲▼廣東水龍捲。（圖／翻攝自梨視頻）

▲遊客拍下的現場畫面。（圖／翻攝自梨視頻）

一位目擊者稱，剛開始的時候下了差不多有一個小時的雨，雨停後天一下子就黑了，然後就出來「水龍捲」，持續差不多11分鐘。水龍捲發生當下，景區工作人員大喊，「叫遊客撤上岸，你沒看到你對面那個『龍』要過來了嗎，叫那個客人趕快撤離，」

據悉，海龍捲風簡稱海龍捲或水龍捲，指發生在海上的龍捲風，由於特殊的氣象條件，其持續時間比陸上龍捲風要長，強度也較大，但其直徑比陸龍捲風略小，常以海龍捲群的方式出現。海龍捲一般的運動規律是以每小時50公里速度沿直線運動，運動過程中上部會因氣流的原因向特定方向傾斜。

「水龍捲」現象發生時，其渦旋內部風速可超200公里/小時，暫態風力有時可達12級以上，持續時間一般也僅有幾分鐘，最長不過幾十分鐘，同時伴有巨大的轟鳴聲，震耳欲聾。因此，雖然水龍卷的直徑小，但是其破壞力也很大，可以造成航行船隻翻轉，對海上航行影響極大，甚至可以將水中魚、蛙、昆蟲捲入空中，並帶到遠方而落下魚雨、蛙雨之類的「怪雨」。

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關鍵字：水龍捲,海龍捲風,龍吸水,陽江,大角灣

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