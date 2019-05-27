南航擋風玻璃被冰雹砸裂　乘客：顛簸像在坐「自由落體」

▲南航一航班擋風玻璃因遇冰雹破裂。（圖／翻攝自《央視網》）

大陸中心／綜合報導

南方航空一架從廣州飛往北京的飛機26日在空中遭遇冰雹，導致前擋風玻璃和機鼻雷達罩受損，經過緊急處理後成功降落在北京首都國際機場。機上乘客表示，意外發生時，飛機劇烈顛簸了好幾次，像是在坐「跳樓機」（自由落體設施），非常恐怖。

根據央視報導，出事航班編號為CZ3101，8點30分從廣州起飛，11點20分到達北京地區遭遇暴雨，在河北上空盤旋等待降落，盤旋過程中被冰雹襲擊，立即宣布遭遇緊急情況，所幸於11點47分在北京首都國際機場成功降落。

機組表示，在遭遇突發狀況後，對飛機受損情況進行綜合評估，發現3層擋風玻璃中僅有外層受損，認為安全可控，「外側擋風玻璃受損會影響擋風加熱，飛機則不能在積冰區飛行。」航班的飛機型號為空中巴士A380，機齡6.7年，從網路上曝光的圖片能發現，飛機機鼻漆面受損嚴重，擋風玻璃碎裂。

機上乘客表示，飛機本已廣播進入降落階段，卻突然發生劇烈顛簸，還連續好幾次，就像在坐「跳樓機」，「 一共有3、4次，每次幾十秒的樣子，顛簸程度比我之前坐飛機經歷的顛簸都要嚴重得多，可以看到飛機周圍都是很厚很厚的雲」，乘客還提到，飛機除了擋風玻璃出現裂痕外，外部的雷達罩也有損傷。

▼南航一航班擋風玻璃因遇冰雹破裂。（圖／翻攝自《央視網》）

據《新京報》報導，資深機長陳建國解釋，飛機雷達罩材質結構經過特殊設計，所以就算發生破損，除了對氣象雷達可能有影響，對飛機安全飛行沒有多大影響。而對於擋風玻璃來說，不同程度的損壞，對飛行的影響不同。

他認為，這架A380飛機是下降對準跑道飛行時遭遇冰雹，已經在低空慢速度飛行。擋風玻璃破裂除了會影響飛行員視線，如果沒有對發動機或其他飛機操縱面和結構造成損害是安全的，「就算飛行員視線會受影響，A380完全可以依靠自動著陸系統自動落地，不需要太多的飛行員視線。」