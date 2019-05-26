怪男超商外揮刀「猛刺手錶、割袋子」嚇人　口中喃語突撲向警

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名身穿紅褲子的怪異男子坐在超商戶外座椅，拿著水果刀猛刺自己腕錶，又割破桌上塑膠袋，手中喃喃自語持刀對空比劃，民眾將男子怪異行徑拍下貼上臉書並報警，警方獲報到場，他還企圖徒手攻擊警方，調查後發現他因案遭到通緝，隨後在旁邊花圃找到棄置的水果刀，訊後將他解送歸案。

▲遭通緝的陳姓男子在新店區超商外對空舞刀，警方獲報將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼遭通緝的陳姓男子在新店區超商外持水果刀刺手錶，行徑怪異。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日中午12時，有民眾在新北市新店區三民路上一家超商，看到陳姓男子（54歲）穿著亮眼紅色運動褲坐在戶外座位上，突然拿出水果刀對桌面戳刺，隨後又朝自己左手戴的腕錶猛刺，再將塑膠袋割破，起身喃喃自語對空揮刀，整個詭異又脫序行徑被民眾拍下貼上臉書社團，提醒路人要注意，並報警請求處理。

警方獲報抵達，陳男口中唸唸有詞不願配合盤查，還徒手攻擊警員，優勢警力立即將他制伏在地，隨後在旁邊人行道花圃找到水果刀，經調查陳男因案遭到通緝，訊後依法將他解送歸案。

▼遭通緝的陳姓男子在新店區超商外持水果刀割塑膠袋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼民眾將怪異陳男行徑拍下，貼到臉書呼籲路人要注意。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在人行道花圃找到陳男棄置的水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）