《復仇者4》逗趣插曲！小蜘蛛被騙參加鋼鐵人婚禮，去到現場才發現...

湯姆霍蘭德Tom Holland被影迷和漫威戲稱為爆雷王，他傻萌的個性常常不小心說出即將上演的劇情，在電影中和電影外都和小勞勃道尼飾演的鋼鐵人如同父子的他，近日為了宣傳《蜘蛛人：離家日》，與同劇演員傑克葛倫霍Jake Gyllenhaal、辛蒂亞Zendaya等人去上Jimmy Kimmel Live節目，他爆笑提到，漫威太怕他爆雷，甚至最後騙他是去參加鋼鐵人與小辣椒的婚禮而不是喪禮！

漫威事先告訴小蜘蛛人（湯姆霍蘭德 Tom Holland飾演）說要拍《復仇者聯盟：終局之戰》中的東尼史塔克與小辣椒的婚禮戲份，他還天真地以為真的是婚禮，結果到了現場納悶說：「怎麼沒看到小勞勃？」才知道是喪禮，同劇演員辛蒂亞爆笑出來，還說這是場氣氛很嚴肅的婚禮，小蜘蛛人也爆料在《蜘蛛人：離家日》電影中被神盾局局長福瑞（山謬傑克森 飾演）飆了一句髒話「婊子」，可愛的荷蘭弟笑說，我想年輕的演員們都夢想被他罵「婊子」，此話一出讓大家都噴笑。

這個暑假荷蘭弟的作品就有兩部要上映，包括強打預告的《蜘蛛人：離家日》，劇情描述蜘蛛人彼得帕克在經歷一連串的激烈事件後，決定暫時卸下自己鄰家英雄的身分，跟好友來趟歐洲之旅享受高中生活，並向喜歡的女生告白，然而在彼得遇見神盾局局長尼克福瑞（山謬傑克森飾），且答應協助他調查幾宗橫跨城市、造成重大死傷的神祕怪物攻擊事件；另外一部則是與「奇異博士」班尼狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch合作的《電流大戰》，湯姆霍蘭德Tom Holland飾演愛迪生的助理，主要詮釋19世紀最瘋狂的企業鬥爭，表面上為「直流電與交流電之戰」，實則為發明天才愛迪生與西屋電氣創辦人威斯汀豪斯，以及影響後世最巨的特斯拉之間爾虞我詐的商場廝殺。



《蜘蛛人：離家日》預告

※編輯：Sandy | 圖片：@jimmykimmellive IG, Marvel,CNI |

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