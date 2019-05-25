成敗皆在脫歐！梅伊撐首相3年被封「難搞女」　3大錯誤注定迎敗局

記者錢玉紘／綜合報導

英國首相梅伊昨日宣布，將於6月7日辭職保守黨黨魁，結束三年的首相生涯。回顧三年前，也是因為「脫歐」，才讓梅伊可以坐上首相大位，但此後的多項錯誤決定，再加上脫歐協議不斷喬不攏，三度闖關失敗，一延再延，導致她聲勢不斷滑落，最終辭職。

梅伊是英國歷史上第二位擔任首相的女性，2016年6月，英國公投通過脫離歐盟，支持「留歐」的首相卡麥隆（David Cameron）決定辭職下台，事實上，梅伊當時也屬於留歐派，但是她在公投期間一直沒有高調表態，使得她得以代表留歐派競選黨魁，並於7月11日當選，7月13日正式接替卡麥隆成為首相。

▲梅伊接任首相後，作風強硬，甚至被稱為「鐵娘子第二」。（圖／路透）

梅伊當上首相之後，作風強硬，時常被批評過於保守，在內閣中也沒有與其他議員建立關係，黨內缺乏支持者，可說是孤立無援。對脫歐也展現出堅定態度，且並沒有試圖消除黨內的歧見，一意孤行，CNN形容就梅伊對脫歐的態度就像是「重生的基督徒再次擁抱福音」，雖然受到留歐派反對，但同時也讓梅伊獲得贊同脫歐者及媒體的支持。

這樣的信心讓梅伊決定在2017年6月舉辦了一次大選，CNN形容這是「第一個災難性錯誤」。大選之後，保守黨未能在國會取得過半數議席，被逼著要籌組少數政府，這也讓梅伊在日後的脫歐協商中，於國會面對不少阻力。反對黨工黨則利用了這個優勢，展現更加親歐的立場，其領袖柯賓（Jeremy Corbyn）也表現出比梅伊更人性化的一面。

但是，梅伊的第二個錯誤馬上就來了，大選失利後不到一個禮拜，倫敦的公寓格蘭芬塔（Grenfell Tower）發生嚴重火災，奪走了72條人命，梅伊到了事發現場後，卻未跟任何一個倖存者會面，相反地，柯賓在現場一一擁抱倖存者，即便這可以說是政治操作，但梅伊的「缺乏人性」面只會更加被放大。更糟的是，許多人將格蘭芬塔失事的原因歸咎於卡麥隆時期的保守黨政策，這使梅伊聲勢又再下滑。

之後，梅伊看似與歐盟方面變得更加友好，並達成了協議，但是在國內，她並沒有針對重要細節與政治階層甚至群眾進行討論，等於是自行與歐盟「秘密協商」，在這樣的背景之下，也為脫歐埋下混亂與錯誤的種子，導致後來每次在下議院投票時，幾乎都以失敗收場，可說是梅伊的第三個錯誤。

▲英國脫歐一直喬不攏，也引起民眾不滿，在街頭抗議，甚至有許多人要求「二次公投」。（圖／路透社）

隨著脫歐的時間點越來越近，梅伊明顯漸失去內閣的支持，外交大臣、著名保守脫歐派強森（Boris Johnson）以及她的脫歐大臣戴維斯（David Davis）相繼辭職，第二任脫歐大臣拉布（Dominic Raab）也在去年11月底辭職。保守黨更在去年12月發起了不信任投票，最後並未通過，梅伊勉強躲過逼宮的尷尬局面。

今年1月16日，英國國會下議院對脫歐協議進行投票表決，結果以432比202票大比數否決，梅伊慘敗230票；3月12日，下議院以391票反對、242票贊成的結果，再度否決；3月29日，也就是原訂的脫歐期限當天，下議院投票結果為344票反對和286票贊成，三度否決的梅伊提的脫歐協議。

脫歐陷入僵局，成了一齣不斷拖棚的「歹戲」，梅伊曾說過，若是脫歐協議通過的話，她願意請辭首相，但最終也沒能打動議員們。5月24日，她在唐寧街10號外發表談話，語帶哽咽、眼眶泛紅地表示， 擔任首相是她一生的榮耀，「無法執行脫歐是我最大的遺憾，但我已經做了最大努力」，將在6月7日辭去保守黨黨魁一職，在新的黨魁選出之前，她仍會留任首相職務。

前脫歐大臣戴維斯評價梅伊的政治表現提到，「她被一個『不可能的任務』給壓垮了，但在其他方面，她仍是優秀的首相」。前保守黨財政大臣克拉克（Ken Clarke）則曾在受訪時無意間說出，認為梅伊是個「超難搞的女人」（bloody difficult woman），但梅伊本人大方承認這一點，電視台還曾經拍到梅伊的辦公桌上放著一個馬克杯，上面寫著「對身為超難搞女人感到驕傲」。

政治分析者對於梅伊的評價幾乎都相當負面，英國薩里大學（University of Surrey）政治系教授亞舍伍德（Simon Usherwood）認為，「梅伊實際上沒有任何政績，我想任何人來做都會與她有很大的差別」。倫敦瑪莉王后大學政治學教授貝爾（Tim Bale）說則嚴厲批評，「這件事（脫歐）變成不可能的任務，都是梅伊一手造就的」。



工黨領袖柯賓則表示，梅伊辭職是做了一件對的事情，「但現在國家最不需要的就是保守黨更多的內鬥，或是另一個未經選舉產生的首相，新的領袖必須讓人民決定他們的未來，立即舉辦大選」。

目前下任首相最熱門人選就是前外相強森，許多人期待他能處理脫歐亂局，根據《每日郵報》的民調，他獲得37%黨員支持成為下一任黨魁及首相。

▼前外相強森被視為下任首相熱門人選。（圖／路透）

