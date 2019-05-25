郭台銘訪霹靂布袋戲籲傳統藝文不能失　默默耕耘新創挺出版

▲郭台銘在曙光女中不忘提起霹靂布袋戲，大力支持傳統藝文能量 。（圖／記者王亞志攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前參觀雲林縣虎尾鎮霹靂布袋戲公司，支持台灣傳統技藝文化，23日造訪新竹曙光女中時也不忘提起在雲林獲贈的布袋戲偶「素還真」，希望年輕人勿忘傳統文化。郭董不僅活躍於商場，也支持新創與藝文產業。他說，年輕時就喜歡看布袋戲，還自比像「素還真」，善於謀略且幽默風趣。



其實除了布袋戲，郭董與曾為舞蹈老師的太太曾馨瑩對傳統戲劇的支持也是不遺餘力。他得知老婆經常自掏腰包補足舞團或劇團演出不足的經費後，特別邀請台灣戲曲學院京劇團在某晚宴演出《遊園驚夢》，當晚得知舞團將演出《李香君》劇碼，再以永齡基金會名義捐贈台幣50萬元，包下上千張戲票力挺。

此外，郭台銘也是低調的畫作收藏家，據傳郭董曾陪伴母親到藝術家施哲三的陽明山畫館，砸下千萬買下三幅油畫作品。施哲三博士為享譽國際的旅美藝術家，許多企業大老闆家中都能見到他的畫作與雕塑珍藏，郭台銘就是其中一位。

▲郭台銘「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」演講。（圖／記者李毓康攝）

不僅郭台銘夫婦熱愛藝文，也支持兒子郭守正發展的文創及電影產業。2006年，郭守正欲開拓電影市場，父親郭台銘直投資超過台幣3億元拍攝電影《白銀帝國》，全力追上好萊塢規格，該片在上海電影節拿下金爵評審團大獎也赴柏林影展，郭守正用軟實力讓世界知道台灣，郭台銘則是背後全力支持其文創夢最大推手。

郭台銘也非常注重兒童與年輕人的學習教育與新創專業，2018年的全球教育創新運動（Design for Change）就由永齡基金會與鴻海公司共同推動，超過40個國家齊聚台北，與國際設計思考及教育界大師精彩對談，希望年輕人用創意改變世界。

▲郭台銘熱愛藝術，也默默支持著藝文文創產業。（圖／記者李毓康攝）

為了讓下一代不要輸在起跑點，郭台銘自掏腰包出版《人工智慧導論》教科書，初版3萬本先給老師閱讀，後續還開課培訓，為台灣高中生的人工智慧教育鋪路。當姚巧梅女士推出新書《地獄是可以克服的》紀錄當年311震災的採訪經歷，郭台銘第一時間幫忙寫推薦序，還買書贈送給當時因天災正在經歷重建工作的花蓮各部門長官一人ㄧ本。

郭董除了支持出版業外也捐贈千萬打造「智慧教室」，翻轉傳統教室的功能，全新智慧教室可讓學生在課程中更有參與感，還能動手體驗學習，啟發對學習樂趣，激盪更多創新火花與點子，對未來新創產業默默耕耘。