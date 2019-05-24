統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

▲發票怪獸開發團隊與小怪獸。（圖／春樹科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

最新一期統一發票明天（25日）就要開獎，但大家總是在發票要兌獎時，才發現平時沒整理的發票散落各處，而春樹科技推出的「發票怪獸」的統一發票兑獎APP，不僅可以幫忙整理發票快速兌獎，沒中的發票還可以獲得「怪獸幣」累積點數換好禮。

每當單數月的25日到來，全台民眾都會把累積2個月的發票挖出來，然後再依照月份和類型分門別類，還沒開獎的還要再收回放好，接著花時間慢慢對幾百張發票上的數字，如果中獎當然是皆大歡喜，沒中則是有種心累的感覺。

人手一機的時代，春樹科技推出的「發票怪獸」統一發票兌獎APP，可以讓民眾兌發票變得有趣，就像是養了一隻怪獸，不僅可以幫忙整理發票快速兌獎，而且發票不管有沒有中獎，都能獲得「怪獸幣」，用來兌換知名超商購物金、Switch、DYSON吸塵器等大獎。

▲發票怪獸APP只要掃描發票就會成長進化，並會獲得額外有價驚喜寶箱。（圖／春樹科技提供）

「發票怪獸」主打的功能就是可以雲端累積發票號碼，自動分類當期發票來快速對獎，同時紀錄消費明細，操作方式只要在消費後隨手打開APP掃描發票，發票怪獸就會用一秒鐘自動幫你建檔記錄發票號碼與消費明細，依月份分類、日期排列，方便快速查看消費金額。

有趣的是，怪獸發票APP掃到特定品項發票時，還會開啟隱藏版互動，像是掃描含有知名廁所清潔用品明細發票時，小怪獸就會詼諧地說：「廁所不乾淨一定是觸怒魔“樹”靈」，而且每掃描一張發票就能獲得10個怪獸幣，近期也搭配超商檔期推出「每週限時任務」，像是抹茶季、涼麵季、咖啡季等等，消費者只要登錄限時任務指定的品項發票，就可以得到怪獸驚喜寶箱。