開心接下榮譽狀！「與妻鬧離婚燒炭」以資表揚...救人警傻了

▲烏龍榮譽狀。（圖／翻攝自詹江村專頁）



地方中心／桃園報導

榮譽狀原本是表揚員警熱心助人、救援等英勇事蹟，沒想到桃園市政府竟搞出大烏龍，校正沒有做好，變成救人的員警燒炭獲救，且燒炭一事還被表揚。對此市議員詹江村就在臉書揶揄，「這榮譽狀是表揚燒炭者嗎？」

榮譽狀上寫道，「桃園分局某派出所同仁，與妻鬧離婚，車上燒炭被巡邏警救回，具體優良事蹟足堪表率，特頒榮譽狀以資表揚。」

對此詹江村無奈表示，「桃園市政府這榮譽狀頒發的有點離譜，內容自殺者、哪一個所的警察、名字以及自殺原因、自殺方法都載記清楚，根本是在揭人隱私，昭告天下；你們有想到，當事人因為家庭失合，無法承擔壓力而自殺嗎？大剌剌的刊載，是要刺激誰？」

更誇張的是，校正居然沒有做好，套用錯誤格式，造成燒炭者變成被表揚的人，而救人的員警反而成了燒炭的人，整張榮譽狀錯誤百出，讓原本開心收下榮譽狀的員警當場傻住。

市警局第一時間坦承，是承辦人員套用錯誤，事後已緊急收回重新製做。市警局解釋，一般員警若有好人好事事蹟，會先送交督察室審核，確認有楷模事蹟就會核定記嘉獎或小功等獎勵，雖然緊急撤回但不影響同仁優良事蹟記嘉獎鼓勵。

許多網友看完後紛紛留言「自殺未遂有獎狀，自殺已遂有獎盃」、「這榮譽狀拿了一點也不覺得感到榮譽啊」、「公文稿，剪貼複製貼上又不修改完全，校對複核用印也都沒在看，本來應該是表揚救人的行為，結果巡邏救人警變成是燒炭自殺」。

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