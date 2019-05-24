　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／沙鹿槍擊驚傳「16歲少年」共犯！手法如「翁奇楠命案」…恐遭集團滅口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉國吏／綜合報導

台中市沙鹿風大茶館18日發生槍擊案，2名槍手持槍在38秒內狂開26槍，一名史姓男子「小香」當場慘死，槍手目前仍在逃。警方目前除了鎖定同樣是詐騙集團成員陳姓男子外，還追出另一名16歲少年共犯，甚至擔心會遭集團滅口，正全力追緝當中。

▲▼台中風大茶館槍擊案。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中風大茶館槍擊案。（圖／記者李忠憲翻攝）

這起凶案就發生在18日中午11時58分，警方初步調查，背後疑似與3億元的龐大金流有關。警方指出，30歲的死者史男家住梧棲，原本從事殯葬業，但月薪卻僅有3萬多元，無法忍受低新的他，2017年時被以王姓男子為首的詐騙集團吸收，與兒時玩伴陳姓死黨一同遠赴西班牙進行電話詐騙，合作詐得3億多元贓款，警方懷疑可能就是贓款分配不均，最後才會惹來殺機。

▲槍手逃逸後，將租來的車放火燒滅證。（圖／記者李忠憲攝）

警方深入調查後，發現行兇的其中一名槍手竟是史男的兒時玩伴陳男（26歲），且陳男租來行兇、逃亡的白色自小客皆使用本名，開槍時又未遮掩外貌，想扛下刑責的意圖明顯，後續將持續深入追查，目前不排除與3億元的詐騙贓款有關。

根據《聯合報》報導，警方追出另一名共犯可能是16歲陳姓少年，而且犯案手法跟9年前知名角頭翁奇楠命案的「少年殺手」有些雷同，懷疑有幕後集團教唆少年犯案，也不排除遭滅口，專案小組除全力查緝在逃的陳、李，並追查幕後集團。

ET快訊
6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機 每台最高退稅2千
魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形主人嚇壞

關鍵字：沙鹿槍擊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砍了「竹聯陳浩南」的小弟　新生代大哥否認在場！判刑6月

女接聽電話操作滙款　吉安警火速趕到箭步上前...保住2萬元

不跟媽媽好了！男孩被罵生氣氣「離家出走」　大姊姊暖心勸回

移民署大雨夜突襲鐵皮屋　5名外籍失聯移工「正在剝蒜頭」

她們交往36年總算盼到結婚　拍照竟被路人嗆：矮額！下地獄唷

詐團嗆：撂人砍你！阿伯嚇得狂發抖　霸氣女神救援...網讚：人美心也美

背包開口笑被看光光！她惱羞咆哮要找律師　結果被翻出...GG了

埔里浮屍送殯儀館胸口竟然有起伏　館方：是真的！他腳動了好幾下

醉男海邊散步走不穩落海　枋寮海巡拋魚雷浮標急救援

「虎媽掌摑反霸凌」小四女兒被告！衝教室私刑甩耳光　對方家長控傷害

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

一生必去一次！紐西蘭高空彈跳 43公尺跳下體驗前所未有超爽感

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

總統高雄辦公維安如何解決？　韓國瑜：在軍營就完全沒問題

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

砍了「竹聯陳浩南」的小弟　新生代大哥否認在場！判刑6月

女接聽電話操作滙款　吉安警火速趕到箭步上前...保住2萬元

不跟媽媽好了！男孩被罵生氣氣「離家出走」　大姊姊暖心勸回

移民署大雨夜突襲鐵皮屋　5名外籍失聯移工「正在剝蒜頭」

她們交往36年總算盼到結婚　拍照竟被路人嗆：矮額！下地獄唷

詐團嗆：撂人砍你！阿伯嚇得狂發抖　霸氣女神救援...網讚：人美心也美

背包開口笑被看光光！她惱羞咆哮要找律師　結果被翻出...GG了

埔里浮屍送殯儀館胸口竟然有起伏　館方：是真的！他腳動了好幾下

醉男海邊散步走不穩落海　枋寮海巡拋魚雷浮標急救援

「虎媽掌摑反霸凌」小四女兒被告！衝教室私刑甩耳光　對方家長控傷害

兄弟挺一波！　國聯MVP耶里奇現身鹿龍之戰　現場將啤酒乾杯

蘇迪曼盃／中華女雙、混雙沒守住2比3印尼　連五屆八強止步

小市場3大職業聯盟皆養出MVP　密爾瓦基迎接「黃金年代」

野柳海岸漂來完整豬屍！釣客一看嚇傻　檢驗結果出爐：未感染非洲豬瘟

郭台銘打電話邀請電子五哥　童子賢現身電電公會力挺

準爸爸必看！陪產學會「這6招」　輕鬆成為產房神隊友

李聖經、車銀優都在玩！「GENTLE FENDI」IG限動貼圖，隨便用就潮

萌貴賓去1趟美容院「焦糖麻糬→無毛臘腸」　網：確定沒抱錯？

肝腫瘤也可用內視鏡手術！　單孔腹腔鏡成功切除1/2右肝　

餐廳玩射飛鏢機！小孩遭老闆轟調皮　媽氣：家長在旁邊，一直罵是怎樣

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施力狂嘟嘴

社會熱門新聞

專訪／夫抱幼女墜樓亡　少婦怨他..

沙鹿槍擊傳16歲少年涉案　恐遭..

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

tag郭台銘...她嗆學店別念..

小王「1晚給潮9次」…人妻腿軟..

當同學面墜樓亡...14歲國中..

移工神擺爛威脅換雇主！結局氣炸

夫遭酒駕撞死　妻淚崩：下輩子再..

奇異筆大腿內寫字！人妻睡醒驚見..

螃蟹走上騎士　三寶驚呼：我沒看..

公路巨獸大轉身　重車騎士直撞亡

ATM大盜改當甩尾車手大肚山狂..

科技董偷情小三　決裂討1億失利

14歲少女遭性侵凌虐8小時　哭..

更多熱門

相關新聞

沙鹿槍擊死者起底　與槍手是兒時玩伴

台中市沙鹿風大茶館18日發生槍擊案，2名槍手持槍在38秒內狂開26槍，一名史姓男子「小香」當場慘死，槍手目前仍在逃，目前傳出該起事件是因為2名幫派老大為了3.4億詐騙贓款起爭執，小香因而成為代罪羔羊。更傳出槍手跟小香是兒時玩伴，甚至還一起行騙過。

沙鹿茶館槍擊內幕　2老大為3.4億決裂

茶館遭轟30槍！4歲女目睹「父母中槍」貫穿

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪破3件求證

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻通報

快訊／馬東石宣布結婚！娶回小17歲女友

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

天龍國正妹釣鱷　慘摔腳朝天

即／HUSH出櫃！爸：不用說對不起

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍下真實模樣　網全傻了

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」瘦慘

路邊一坨灰灰「腐爛神」睜眼萌翻

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面