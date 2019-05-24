影／沙鹿槍擊驚傳「16歲少年」共犯！手法如「翁奇楠命案」…恐遭集團滅口

記者葉國吏／綜合報導

台中市沙鹿風大茶館18日發生槍擊案，2名槍手持槍在38秒內狂開26槍，一名史姓男子「小香」當場慘死，槍手目前仍在逃。警方目前除了鎖定同樣是詐騙集團成員陳姓男子外，還追出另一名16歲少年共犯，甚至擔心會遭集團滅口，正全力追緝當中。

▲台中風大茶館槍擊案。（圖／記者李忠憲翻攝）

這起凶案就發生在18日中午11時58分，警方初步調查，背後疑似與3億元的龐大金流有關。警方指出，30歲的死者史男家住梧棲，原本從事殯葬業，但月薪卻僅有3萬多元，無法忍受低新的他，2017年時被以王姓男子為首的詐騙集團吸收，與兒時玩伴陳姓死黨一同遠赴西班牙進行電話詐騙，合作詐得3億多元贓款，警方懷疑可能就是贓款分配不均，最後才會惹來殺機。

▲槍手逃逸後，將租來的車放火燒滅證。（圖／記者李忠憲攝）



警方深入調查後，發現行兇的其中一名槍手竟是史男的兒時玩伴陳男（26歲），且陳男租來行兇、逃亡的白色自小客皆使用本名，開槍時又未遮掩外貌，想扛下刑責的意圖明顯，後續將持續深入追查，目前不排除與3億元的詐騙贓款有關。

根據《聯合報》報導，警方追出另一名共犯可能是16歲陳姓少年，而且犯案手法跟9年前知名角頭翁奇楠命案的「少年殺手」有些雷同，懷疑有幕後集團教唆少年犯案，也不排除遭滅口，專案小組除全力查緝在逃的陳、李，並追查幕後集團。