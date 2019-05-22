沙鹿槍擊死者起底！與槍手關係是「兒時玩伴」　還曾一起行騙

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記者葉國吏／綜合報導

台中市沙鹿風大茶館18日發生槍擊案，2名槍手持槍在38秒內狂開26槍，一名史姓男子「小香」當場慘死，槍手目前仍在逃，目前傳出該起事件是因為2名幫派老大為了3.4億詐騙贓款起爭執，小香因而成為代罪羔羊。更傳出槍手跟小香是兒時玩伴，甚至還一起行騙過。

▲史男11時30分抵達茶館，與2名好友跨過分隔島橫越馬路。（圖／東森新聞）

根據《周刊王》報導，死者小香生前因記憶力、反應不錯，被詐騙集團老大「螺絲」欽點，前往葡萄牙擔任機房人員，假冒自己是大陸公安人員恐嚇被害人，騙得被害人銀行帳號後，再由台灣車手以人頭銀聯卡提領贓款。

根據了解，小香老家在台中梧棲，念過4間高中，畢業後原本從事殯葬業，道上友人透露，後來小香嫌3萬元收入太少，才會加入詐騙集團。

▲2名槍手事先勘查周圍路況。

而開槍的2名惡煞，據悉其中一人是小香的兒時玩伴，還是小香行騙的夥伴。小香被殺後，他的好友發文哀悼「哥，你一路好走」，多名友人也在底下留言，可見小香生前人緣不錯。

如今另警方擔心的是，由於2大詐騙集團老大的糾紛，可能會引起一波反擊行動，除非有重量級人物出面調停，或者警方拿出有效壓制對策，難保會有民眾再受波及。