黃捷返母校台大公衛「全英文致詞」笑談自己還沒拿到學位

▲時力高雄議員黃捷回母校台大公衛論壇活動致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

質詢高雄市長韓國瑜一戰成名，被網友封「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，今（23）日特別回到母校參與國際研討會並致詞，受到現場學生歡迎，要求拍照、簽名。她致詞全程使用英文，笑稱自己是這裡的學生，但還沒拿到學位，不過學習到的知識、邏輯思考，對她擔任市議員推動政策等有相當大的幫助。

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第四屆環境醫學國際研討會暨全國大專校院食安系所論壇23日於台灣大學公共衛生學院召開，邀請美加德韓等國際專家分享人體生物監測相關議題，黃捷則以學生與高雄市議員身份回母校參與，並且進行全英文公開致詞，由於台下多是相關領域權威學者以及老師，黃捷心情略顯緊張。

▲時力高雄市議員黃捷與副總統陳建仁、台大公衛學院院長詹長權以及國際學者等人合照。（圖／記者李毓康攝）

黃捷大學就讀台大期間是社會、公衛學系雙主修，目前仍為台大公衛所碩士班學生，她致詞時特別談到自己目前尚未畢業，但在台大公衛期間學習到很多知識、邏輯養成，範圍從防疫、傳染病、環境保護、污染防止甚至健康人權等等，公衛都有重要角色，相關訓練對她在市議員推動政策上有很大幫助。

在學業的部分，黃捷受訪時表示，期盼今年可以拿到學位，她說，自己的論文已經差不多，還有少部分學分要盡快補齊，但目前擔任高雄市議員，議會開議期比較忙碌，等會期結束之後會盡快完成。

▲台大公衛同學熱情與黃捷合照。（圖／記者李毓康攝）