日本超狂工匠專製「土豪書包」！純金、魷魚乾造型...要價破千萬

國際中心／綜合報導

日本有位專門製作「土豪書包」的工匠內藤廣（パルタカヤナギ），十幾年前就迷上製造各種華麗背包，用的材料包括金箔、蜘蛛絲、長尾雉羽毛等等，每個書包的共通點都是價格不斐，其中用純白金打造的款式更要價1000萬日圓（約新台幣290萬元）。

50万円越え革製金箔ランドセルで有名なパルタカヤナギの代表の名前… pic.twitter.com/Ft3dVIfVJ6 — Risako Okuizumi (@ti_ti_ooooo) 2015年8月7日

日本節目《珍奇百景鑑定團》（ナニコレ珍百景）先前到愛知縣採訪內藤廣，發現他製作土豪書包已經有10年以上經驗，成品外型一看上去就貴氣逼人，使用的材料也十分高級，例如斑馬皮、蛇皮等等，最特別的莫過於貼上整片「黃金魷魚乾」的後背包，還有超顯眼的長尾雉羽毛書包，羽毛長到已經直接拖地，揹這浮誇造型的包包去上學絕對羞恥感破表。

ちょwwwおまwww 「尾長鶏」とか「エイ」とか、それ「子供たちを第一に考えた設計」じゃねぇからｗどう見ても厨二病拗らしたオトナ向けランドセルじゃねぇかw 内藤 廣 (パルタカヤナギ) http://t.co/dNgyI9w4is pic.twitter.com/LKP3ACUzcv — 青木文鷹 (@FumiHawk) 2014年10月21日

雖然這些背包獨一無二又吸睛，不過價格都太不親民，一般家庭不會選擇讓孩子揹這麼昂貴的書包去上學，也怕太過顯眼或是不小心弄壞，即便內藤廣這幾年來幾乎沒有賣出背包，但他仍非常享受製作過程，期待自己能做出最極致的「日式書包」，也希望大家把他的作品當成藝術品來看待。