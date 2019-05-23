他「不爽被分手」持刀討9萬債！　打爆女友前夫還怒嗆：我要割下她臉皮

▲陳男還將花花的前夫打傷。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／宜蘭報導

女子花花（化名）和陳姓男子交往了一段時間後，向對方提出分手，且不再與對方見面，但兩人之間還有9萬元的債務糾紛，因此陳男氣得跑到花花的前夫阿傑（化名）家中討債，還嗆聲說要把她的臉皮割下來，之後還用刀威脅阿傑，甚至打傷他，還偷開走花花的車，行徑相當誇張。

判決指出，花花和陳男本來是男女朋友，但之後花花卻和對方提出分手，且與對方避不見面，讓陳男覺得很不是滋味，又想到對方還欠他9萬元，因此就跑到阿傑家中討債，而他到場後，花花實在不想看到他，因此就由前夫阿傑出面，但氣憤的張男連連大吼：「XXX是不要臉的女人，既然她不要臉，有一天我要把她臉皮拿走」、「用刀將她臉皮割下來或潑硫酸」。

事隔一個月之後，陳男又跑到對方家中，接著還拿出鐮刀威脅阿傑，要他帶自己去找花花，不然就對他不利，而阿傑假裝配合，本來想藉機逃脫，卻遭到對方勒脖狂揍，還因此被刀劃傷手臂，而陳男之後還直接把花花的車子開走，行徑相當囂張。

陳男到案後，否認自己有恐嚇意圖並表示，自己是說花花不要臉，再這樣下去就要把她臉皮拿走，沒有說要潑酸，但法官不採信其說詞，依法判他10月徒刑，可上訴。

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