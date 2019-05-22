下南投中興交流道疑未減速　自小客車撞護欄「四腳朝天」

▲國道3號中興交流道南下224公里處發生自小客自撞翻車意外。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣國道3號中興交流道南下224公里處，22日中午12時許發生一起自小客車自撞翻車意外，駕駛行駛在國道3號，疑似因下中興交流道時未減速，失控撞向水泥護欄前端，車子直接被挑飛，摔得人仰馬翻、右前方輪胎也噴飛，所幸駕駛僅受輕傷。國道七隊獲報後趕往現場，聯絡消防局派救護車將事故駕駛送往草屯佑民醫院，並吊車已把事故車輛吊離現場，詳細車禍原因，警方正調查中。

國道警察第七隊表示，22日下午1時許接獲民眾報案，國道3號南下中興交流道發生民眾翻車意外，到場後根據現場研判，自小客駕駛疑下交流道時未減速，因交流道彎處幅度大，導致駕駛失控撞上路邊水泥護欄，事故車輛未安裝行車記錄器，駕駛無酒駕。

▲自小客車駕駛僅受輕傷，爬出車外檢視車體。

到現場時自小客駕駛已爬出車外，僅受輕傷，但車輛四腳朝天仰覆在國道上，即通知消防局派出吊車將自小客吊離現場，而事故駕駛雖受驚嚇但僅受輕傷，救護車將他送往草屯佑民醫院，自行處理後離去。

另外，自小客車駕駛並無保車險，警方還是依事故規定成案。不過未保險無又無傷亡，單純自撞未損公設的話，成案也無意義，當事人車損只能自費修復。

國道警察提醒，用路人在國道上行駛，要下交流道時務必減速，交流道處速限通常為40公里到60公里，若在國道高速行駛而下交流道未減速，很容易發生意外事故，請民眾依速限規定駕駛，保障生命安全又省了荷包。

▲車子摔得人仰馬翻，右前方輪胎也噴飛，駕駛坐在地上疑受到驚嚇恍神。