貨車刹車失靈又遇下坡 「擦撞山壁減速」車上怪手翻飛

▲貨車駕駛以擦撞山壁試圖降低速度使車停住，因撞擊力道太大致使車上載運的怪手翻落路旁。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

1部載著怪手的大貨車，22日在南迴公路由南向北行駛，因剎車失靈又遇下坡路段，車行越來越快，駕駛為減少傷害，選擇擦撞山壁以減低速度，但因撞擊力道太大致載運的怪手翻落路旁，貨車則撞向南下護欄後終於停住，而貨車駕駛並未受傷。

▲謝姓駕駛載運怪手的大貨車。

現場員警表示，22日6時5分左右，1部載運怪手的大貨車，由南向北行駛，在行經台9線447.5k森永派出所附近時，謝姓駕駛發現刹車系統警報器響起，緊急試踩刹車，發現剎車無法發揮功能，因恰巧行經連續下坡路段，使得車速越來越快，在續行約2公里台9線445.8K處，謝姓駕駛選擇擦撞山壁，試圖將車停止以減少傷害，但因為撞擊力量實在太大，致使車上載運的怪手翻落落路旁，大貨車則撞向南下護欄，所幸大貨車未翻車，謝姓駕駛也未受傷。

大貨車後經駕駛簡易修復後，已先行開往森永7-11超商停車場內，等待修理廠商進一步維修剎車系統。

森永派出所呼籲，南迴公路北上車道從壽卡段到森永段，為長達10公里長下坡路段，且沿路多處大彎道，北上的駕駛朋友，在壽卡應停車檢查剎車系統，避免因剎車失靈而造成不可挽回的憾事。