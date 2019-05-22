花蓮今早4.6地震　氣象局：是去年0206強震餘震「近期規模最大」

▲今（22日）上午09:37花蓮地震，氣象局地震中心主任表示是去年0206花蓮地震的餘震。（圖／中央氣象局提供）

生活中心／綜合報導

今（22日）上午9點37分，花蓮發生芮氏規模4.6的有感地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度25.7公里，最大震度3級，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，根據資料來看，這次的地震是去年0206花蓮地震的餘震，是這幾個月來規模最大的一次。

中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，這起地震是發生在地震頻繁區，去年0206的主震發生後，餘震的分布很廣，也很緩慢，當時發生3、4個月後，餘震一個月大約2、3次，今年趨緩變成一個月1、2次，今（22日）上午的4.6是近幾個月來，規模最大的一次。

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▲去年0206花蓮地震的餘震，能量緩慢釋放，一直到今（22日）上午的地震，都是去年0206花蓮地震的餘震。（圖／記者季相儒攝）

陳國昌有提到，一般的地震序列不會這麼長，0206花蓮餘震持續這麼久，幾乎都快跟921一樣了，當時921的餘震持續一年半，這次花蓮餘震至今持續了1年3個多月，就觀察的資料來看，是逐漸衰減，未來規模也會愈來愈小，預估再過2、3個月就會停止了。

陳國昌也有說，921地震和0206花蓮地震的規模差很多，但是餘震卻持續這麼久，主要的關鍵是在於花蓮這地區的地震是屬於比較破碎的，不容易累積，才會持續的釋放。

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