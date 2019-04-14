滴滴司機遭指繞路扣錢　氣炸申訴嗆「性侵」女乘客

▲滴滴順風車。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸共乘系統滴滴的一名司機日前遭指控載客時繞路，受到扣錢懲處，在申訴平台上喊冤，然而首次申訴未通過，司機因而憤怒地表示要性侵女乘客「讓你多出名」。滴滴事後判定司機並無繞路事實，申訴成功，公司高管也聲明，判斷程序和司機是否揚言傷人無關，已經暫停司機服務，並進行溝通與安全培訓。

在曝光的申訴進度中，司機於本月11日第一次申訴時表示，自己「沒有任何一條道路是給乘客繞路的」、「希望滴滴憑良心說話，不要亂扣司機辛辛苦苦賺的一點生活費！」

然而系統隨後顯示申訴失敗，司機在第二次申訴時語氣轉嗆，「老子辛辛苦苦跑出來一點錢，你說扣就扣了！！」、「全部行程都是按照滴滴導航走的」，並揚言若公司不還錢，就要性侵女乘客，「讓你多出名！你看老子能不能做的出來！」系統隨後顯示申訴成功並補款。

▲滴滴司機申訴。（圖／翻攝自微博／AI財經社）

滴滴網約車公司CEO付強稍後表示，第1次系統核實於同月10日一筆訂單中，司機在行駛過程中4次偏航，認定申訴失敗，在地2次申訴時，進入人工審核，客服再次核實了訂單終點和乘客定位一致，且司機行駛里程與預估里程相差小於1公里，因此申訴予以通過。

▲付強聲明。（圖／翻攝自微博／AI財經社）

付強指出，安全專員在事發後立即與司機進行核實，司機坦承自己說過類似的氣話，並承諾不會再犯，安全專員考量到當時車上有乘客，而且司機態度良好，沒有立刻停止服務資格，在訂單結束後暫停司機服務，需經過安全考核合格後才可恢復，公司後續也將優化繞路判責，並加強司機安全培訓與溝通。