盧秀燕核准統一遊行網戰翻　羅智強：憲法白痴去讀《動物農莊》吧

▲盧秀燕尊重不同聲音遊行權利。（圖／台中市政府提供）

記者楊亞璇／台北報導

中國和平統一促進會原訂13日下午1時在台中舉辦大遊行，主題定調為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，引起軒然大波，在當天接近中午時宣佈取消。不過，台中市府核准統促會遊行也引起網友熱議，台北市議員羅智強14日嗆網友，「憲法白痴看不懂憲法，去讀讀《動物農莊》吧。」

台中市府核准統促會遊行也引起網友熱議，「館長」陳之漢也在近日的直播痛批盧秀燕「妳是腦袋有問題是不是」，認為和平統一大遊行根本是「背骨大遊行」，對此，羅智強在臉書轉發相關新聞連結，大戰「憲法白痴們」。

▲ 羅智強嗆網友：憲法白痴。（圖／ 翻攝羅智強臉書）

羅智強說，那些把矛頭指向台中市政府、指向盧秀燕的憲法白痴們，先去罰寫大法官釋字445號三遍吧。「對『主張共產主義或分裂國土』之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違。」

羅智強說，各位憲法白痴們，你們讀懂了嗎？不管你主張統一、獨立還是共產主義，憲法不允許政府事前審查政治上之言論，中市府核准遊行，是完完全全遵守憲法、依法行政，至於統促黨最後決定停辦遊行，那也是統促黨的自由。

羅智強表示，鄭南榕的100％言論自由，在這些徒子徒孫的眼中，已變成「只有主張台獨的言論自由，沒有主張統一的言論自由。」一群「喊著民主反民主，反著獨裁搞獨裁」的獨夫隨從們，可悲！

最後，羅智強還說，在台灣最重要的既不是統一，也不是獨立，是民主、是法治、是言論自由，憲法白痴看不懂憲法，去讀讀《動物農莊》吧！看看那些打著反獨裁起義的「豬」們，在拿到權力後，是如何的大搞獨裁，真是讓人火大。「眾家1450和憲法白痴們！歡迎洗板！小強沒在怕的啦！」