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原民會親子部落踩線團　好評不斷再度出發

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▲原民會主委夷將‧拔路,童星「喬喬于卉喬」與帛琉共和國大使歐克麗體驗豐年祭舞蹈 。（圖／記者蕭可正攝）               

 ▲原民會主委夷將‧拔路兒(右)童星「喬喬于卉喬」(中)與帛琉共和國大使歐克麗(左)體驗豐年祭舞蹈 。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

原住民族委員會2018年為推廣原住民族部落旅遊，以「跟著部落小鷹趣旅行─親子部落踩線團」為主題，帶領180名親子分別前往9個部落體驗2天1夜的旅遊踩線，活動報名即獲得廣大的回響，共計吸引8051人次。2019年共規劃24場次1日遊及2日遊的部落體驗，預計招募460名親子探索更多部落旅遊路線體驗不同部落的美。

首發場次4月13日、14日由原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod領團，邀請知名童星「喬喬于卉喬」與喬爸、親子部落客外，特別邀請到帛琉共和國大使歐克麗H.E. Ambassador Dilmei Louisa Olkeriil帶著孫子一同前往花蓮豐濱靜浦部落，體驗豐富有趣的部落旅遊，促進及昇化雙方部落旅遊文化的交流。

▲首發場次前往太陽的部落-靜浦部落。（圖／記者蕭可正攝）

▲首發場次前往太陽的部落-靜浦部落。（圖／記者蕭可正翻攝）

首發場次前往太陽的部落-靜浦部落，帶大家認識阿美族的文化，行程一開始族人先進行祈福儀式，祈求兩天的活動順利且大家皆能玩得盡興，接著夷將Icyang主委與部落熱情的大小朋友帶領親子們學習阿美族的傳統舞蹈及歌謠，營造小型豐年祭的氛圍。導覽員接續帶著大家漫步至長虹橋、北回歸線、太平洋一號店、百年教堂等部落特色景點；第二天，親子們將一起當大海的孩子，體驗膠筏、八卦網、抓浪花蟹，並前往石梯坪認識潮間帶生態，除此之外，還有來到部落絕不能錯過別具特色的風味美食。

▲部落祈福保佑活動順利 。（圖／記者蕭可正攝）

▲部落祈福保佑活動順利 。（圖／記者蕭可正翻攝）

夷將主委表示，即日起至4月19日為止，親子部落踩線團上半年5-6月春夏號共10場次開始報名，喜愛大自然及特色體驗和美食的民眾千萬不能錯過本次親子部落踩線團活動，報名被抽中的民眾將以極為優惠的體驗價格參與一或兩日的部落遊程。

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