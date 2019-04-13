遭嗆「台灣人不在意被統一」　葛來儀一句話吸台網友幫打臉

國際中心／綜合報導

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前在推特分享新聞，一名網友就在下方留言稱「台灣人並不在意被中國統一」。對此，葛來儀一句反問，當場打臉這名網友，更釣出多名台灣網友聲援。

葛來儀平時就相當關心台灣與大陸事務，11日分享一則新聞，新聞內容指出，一名大陸旅美學者持觀光入境許可，卻在台灣發表武統演說，因此被總統蔡英文、行政院長蘇貞昌指示驅逐出境。對此，葛來儀表示，「台灣驅逐一名大陸學者，因他違反入境許可規定」。

▲葛來儀妙答回應網友。（圖／翻攝自推特）

沒想到該貼文吸引一名網友留言表示，一名剛從台灣回國的朋友告訴他，台灣人都很有錢、忙於工作，根本不在意大陸是否統一，「只有政府在意大陸，因為他們從美國政府取得大量現金及武器」。

葛來儀則回應他「你相信這是2300萬名台灣人的觀點嗎？」雖然該網友又說「我朋友相信台灣人不在乎這結果（統一）或其他可能，我覺得關於台灣政府的評論是可信的」，但葛來儀並未回應，反而是許多台灣網友幫忙說話，「我們是台灣人，我們不在意中國」、「我是台灣人我非常反對被統一」、「多數台灣人都不想被中國統一，除非中國是民主的」、「驅逐讓人不喜歡的人，我們很高興政府做對事了」。