政府推行動支付卻要「全民幫繳罰單手續費」　國發會最新回應

▲臨櫃用現金繳罰單不用手續費，但信用卡刷卡則會產生手續費。（圖／台中監理所，資料照）

記者胡順惠／台北報導

民眾用信用卡繳交通違規罰單時，會產生一筆手續費，目前這筆費用由銀行吸收，但政府為了提高行動支付比例達30％，有意編列預算幫忙支付。交通部路政司專門委員蔡書彬表示，上周二為此開會，有四個直轄市反應，一般行政規費（像是汽燃費、牌照等）由政府支付沒有問題，但違規手續費也要政府出不太適宜，目前正洽詢國發會，有後續回應會統一對外公告。

國發會澄清，全民埋單「並非事實」，政府推動行動支付導入各項服務，雖包括規費，但並未包含交通罰鍰，而關於信用卡手續費，因涉及電子支付，國發會將會尊重金融及交通主管機關的決定，相關意見都將會納入評估，目前尚未定案。

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國發會強調，政府自2017年開始加速推動行動支付普及，包含加油、水電費及繳稅等費用皆已提供服務，為的就是讓民眾生活更加便利。銀行業者回應，都會配合主管機關指示，並不會主動拒絕吸收手續費。

違反交通規則，現階段的支付方式，除了基本款的現金和信用卡之外，還可以使用行動支付。公路總局公關表示，信用卡繳納罰單會產生額外手續費，目前臨櫃不用手續費，網路刷卡則看各銀行。據了解，民眾使用行動支付繳納罰單產生手續費，不只是交通罰單，其它部會也會面臨這項問題，交通部則是將地方政府意見回饋給國發會，目前只是還在研擬中。

▲交通違規罰單的手續費要全民埋單？（示意圖／記者黃克翔攝）

蔡書彬解釋，一般規費像是汽燃費跟牌照稅之類的費用，如果用行動支付所產生的手續費，由政府幫忙出還說得過去，但如果是違規罰單產生的手續費，也要政府出則不太適合，3月行政院主計總處就發文指，民眾產生手續費可以編列出來，不是只有交通部，是全國性政策，做不到的部分再回饋給國發會。

蔡書彬還說，六都裡面有四個直轄市都反應，違規罰款的手續費由政府出，外界觀感難免不佳，本來沒有想到這麼多，是突然有些機關想到這個問題，目前都還在研擬中，還沒有同意，正在洽詢國發會，目前對方也還在與長官討論，等確切結果出爐會對外公告。