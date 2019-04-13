明年1月11日台灣見...被解讀選總統　韓國瑜回應了！

▲韓國瑜訪美飯店受訪。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

記者徐政璿、吳奕靖／洛杉磯報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，當地時間11日晚間與僑胞共進晚宴時意有所指的表示，明年選舉是中華民國生死保衛戰，希望大家跟中華民國站在一起，一起維護中華民國，明年1月11日台灣見。對於外界解讀此言將是他參選2020總統的起手式，韓國瑜在抵達洛杉磯時也做出最新回應。

韓國瑜在美西時間12日傍晚於下榻飯店時受訪時，針對「明年1月11日台灣見」被解讀為選總統一事回應，明年是中華民國生死存亡保衛戰，希望廣大的台灣人民能夠擦亮眼睛，誰能夠保衛中華民國就踴躍的就投他一票，希望國外僑胞能夠踴躍回台灣投票，2020是最重要的一場保衛戰！

你可以保衛中華民國？韓國瑜表示，「我從年輕開始就有雄心壯志，我一直...我們都是中華民國的捍衛者，這一點無庸置疑，也要檢視其他總統候選人有沒有提出類似這樣子強而有力的政策說明和決心」。

對於日前提到總統候選人的條件是「台灣安全、人民有錢」，韓國瑜解釋，任何人當2020總統都有責任，而且是神聖責任，讓整個中華民國非常安全，包括國外友人都在擔心中華民國未來會越來越危險，所以他覺得安全是第一要務；第二個，他認為下一屆總統一定要讓台灣人民賺到錢，這2、3年來人民過得非常苦，而且是中低收入戶，越過越辛苦，賺錢越來越困難，因此他訂一個標準，並不是一定要對號入座。

被問到「王金平院長說他是你的鐵粉，但他說他支持你做好市長」一事，韓國瑜回應，「我們跟王金平院長很多年的交情，在立法院共事很長的一段時間，好，謝謝，然後我們祝福王金平王院長心想事成」。