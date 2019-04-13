逾5成不滿「說大話」！　韓國瑜駁：市民光榮度達76%

▲韓國瑜訪美飯店受訪。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

記者徐政璿、吳奕靖／洛杉磯報導

本月3日高雄市政府研考會公布高雄市長韓國瑜就職百日施政滿意度調查，滿意度達61.3％，不過由於當天並未同步公布不滿意度，也引發外界質疑。有高雄市議員公布完整調查結果顯示，30%高雄市民不滿意韓國瑜的施政原因，有超過5成的市民認為「市長宣傳多/說大話」，而回答滿意的市民中有15.5%市民「經詢問後，說不出任何原因」。

據高雄市府研考會委託山水民意研究調查的《高雄市政府107年施政滿意度民意調查》顯示，韓國瑜上任3個月的施政表現，有25.4%市民表示「非常滿意」；35.9% 市民表示「還算滿意」；19.2%市民表示「不太滿意」；10.8%市民表示「非常不滿意」；8.7%市民「未表態」。

對30%回答「不太滿意」與「非常不滿意」的市民來說，55.3%市民認為「市場宣傳多/說大話」；28.0%市民認為「未感受是正進步/證件未落實」；11.7%市民認為「經濟表現差」；5.2%市民認為「政治立場不同」，也有13.5%市民「經詢問後，說不出任何原因」。

對於55.3%市民不滿「說大話」，韓國瑜在洛杉磯受訪回應，「我跟你講很多民調我們都參考，我們也謙虛地接受，但是很多民調也有他的機構效應，不同的顏色、不同的政黨、不同的機構團體做出來的民調，有時候我們只是列入參考而已，但是我們不以評論，我們自己高雄市政府研考會委託山水民調公司所做的調查，我們心裡非常的清楚，高雄市民的光榮度高達百分之76，那其他的我們一樣參考，一樣尊重」。