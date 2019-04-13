韓國瑜抵加州！大批僑胞包圍遊覽車　洛杉磯警鳴笛開道

▲高雄市長韓國瑜抵美西。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，首站造訪洛杉磯後，接著於美西時間12日下午4點抵達位於加州的洛杉磯。韓國瑜一下車，就由洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥接待，代表處也請洛杉磯警察鳴笛開道。不過，數百名僑胞早已在機場外守候，一路從機場跟到遊覽車上車處，連外國人都拿起相機驚訝詢問：「這是怎麼回事？」

根據市府公開行程，美國時間12日上午8點，韓國瑜赴常熟飯店參加波士頓僑社早餐會，緊接著在中午就飛往洛杉磯，晚間安排南加玉山協會晚宴。13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

14日上午9點，韓國瑜將在喜來登飯店舉行2小時的演講茶會，之後後飛往聖荷西，15日上午10點到11點30分在史丹佛大學校與學生座談，下午2點則參觀校園並舉辦演講。

16日上午8點，韓國瑜安排了高科技產業參訪行程，李佳芬另受邀探望銀髮僑胞；當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午1點30分舉行圓桌經濟座談及媒體座談，結束後直接前往舊金山機場搭機返台，並於台灣時間18日上午6點抵台。