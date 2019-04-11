影／華為P30系列頂配破3萬　4/20排隊預購加碼送好禮

記者姚惠茹／台北報導

華為（HUAWEI）今天（11日）舉辦P30系列在台發表會，並宣布4/20排隊預購，4/22上市開賣，其中6.1吋 P30售價20,990元，由遠傳電信獨家販售；6.47吋 P30 Pro高配版賣29,900元，並且都有天亮之境、亮黑色2色選擇；至於P30 Pro頂配版則是極光色，售價33,900元。

▲華為P30系列在台發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

華為台灣代理訊崴技術總經理雍海今天在發表會中，特別提到今年台灣發表會首次與上海同步舉辦，為的就是要讓台灣花粉（華為粉絲）不用再等幾個月，而且為了展示華為P30 pro的10倍無損變焦拍攝，還特別現場示範拿著手機拍攝遠處的燈球，清楚顯示上面印有「P30 Pro只有華為能超越華為」。

▲華為P30 pro的10倍無損變焦拍攝。（圖／記者姚惠茹攝）

華為這次在台灣發表的P30系列，就是日前在巴黎舉辦發表會的旗艦機款，螢幕均採用新一代珍珠屏，頂端有水滴形狀的瀏海設計和超窄邊框，P30手機的螢幕尺寸為6.1 吋，而P30 Pro則為6.47吋，並採用創新屏內指紋技術，可以在最快速的時間內解鎖，並搭載磁懸發生屏技術，讓手機螢幕就是聽筒，不用在中框開孔。

華為P30系列主打強大攝影功能，尤其是主鏡頭配備1/1.7英寸RYYB感測器，所以不僅較過去的RGGB提升40%進光量，還讓顏色更加鮮艷、飽和，其中華為P30 Pro更是搭載全球首款的徠卡四鏡頭，配有4000萬畫素超感光主鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素潛望式5倍光學變焦鏡頭、華為ToF鏡頭，並且打破華為自己在DxOMark的手機攝影冠軍紀錄。

▲華為P30 Pro低光源夜景拍攝效果。（圖／記者姚惠茹攝）

而且華為P30 Pro將超級變焦鏡頭透過潛望式結構，不僅實現5倍光學變焦、10倍無損變焦，甚至最高達到50倍數位變焦，差別就在於過去拍攝放大容易模糊，但是10倍無損變焦已經能做到再遠也能好像就在眼前一樣，並為了達到遠距拍攝不模糊的效果，特別使用AI防手震和OIS光學防手震技術，即使不拿三腳架，同樣可以完成慢速快門拍攝，甚至低光源夜景模式。

華為在發表會中宣布預計4月20日排隊預購，4月22日在台上市開賣，其中P30售價20,990元，由遠傳電信獨家販售，P30 Pro售價29,900元，並引進天亮之境、亮黑色2色選擇；至於P30 Pro頂配版則是只有極光色，售價33,900元；至於P30手機電池容量為3,650mAh、P30 Pro則為4,200mAh，支援無線充電、無線電力分享，同時可以替iPhone、AirPods 2充電。

▲方國強設計款手機殼。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，華為宣布，預購禮的部分，4/11至4/30期間購買華為P30系列手機，並在4/20~5/6上網完成登錄，即可獲得「方國強設計款手機殼」乙個，並特別推出排隊禮，4/11至4/17在指定門市（華為體驗店、華為專賣店、華為快閃店、指定電商官方旗艦館），預購華為P30系列手機並完成全額付款，4/20活動當日持預購憑證及發票正本，即可獲得排隊資格，兌換最高價值將近14,000元的超值好禮（數量有限，送完為止）。