　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅：全力協助投資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣三井不動產董事長兼總經理表達未來不排除在新竹市進行投資。（圖／新竹市政府提供）

▲台灣三井不動產董事長兼總經理表達未來不排除在新竹市進行投資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日商三井不動產近年積極投資台灣，為進一步擴大事業版圖，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗今(11)日拜會新竹市長林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，並表達希望在新竹市進行投資，也期盼市府積極協助，林智堅表示，新竹市的高所得與高消費力，會是三井集團最佳的投資選擇，市府將提供協助致力於打造完善投資環境，吸引企業落腳新竹市，期盼促進地方繁榮，增加就業機會。

日商三井不動產近年積極投資台灣，為進一步擴大事業版圖，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗拜會林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，並表達未來不排除在新竹市進行投資，盼市府積極協助，建議適宜投資地點，林智堅表示，新竹市的高所得與高消費力，會是三井集團最佳的投資選擇，市府將提供協助致力於打造完善投資環境，吸引企業落腳新竹市，期盼促進地方繁榮，增加就業機會。

三井不動產集團為日本龍頭不動產開發商，除在日本國內持續開發住宅、飯店，大型商場及物流等不動產商品外，近年來更積極投入台灣市場，利用在日本長年累積的開發及營運KNOW-HOW與品牌長期建立的良好關係，引進許多首次來台展店的時尚品牌及人氣餐廳，同時三井不動產開發及營運之優勢，打造滿足眾多客層及顧客需求的商業設施。

林智堅表示，新竹市有科學園區、多所國家級研究中心及5所大學，造就獨特「三高一低」的城市DNA，包括高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低，此外，新竹市擁有堅強的經濟力，創稅額非六都第一、人均稅額全國第二、每人年均支配所得更是全國第一，穩定的就業機會加上高所得，造就市民朋友全國名列前茅的消費能力。因此，有經濟力與消費力當後盾，新竹市將是三井不動產最佳的投資選擇，市府也會積極協助三井不動產投資事宜，以促進地方的繁榮與增加就業機會。

林智堅強調，新竹市是年輕的城市充滿生命力，生生不息的活力與高消費水平，日前已吸引法商迪卡儂投資，將於四月底開幕，他也相信該商場的營業額將會是全國前三名，市府將持續招商引資，邀請優質企業投資竹市，市府將會提供全方位的服務，協助解決相關問題，盡全力爭取有意願的企業進駐。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，這座城市人口年輕充滿元氣，他對新竹市印象非常好，他也讚，林智堅身為年輕領導者，也讓城市更有活力；他指出，三井LaLaport購物中心的消費族群鎖定年輕人口與家庭，對於停車位、用地、周邊交通設施都有一定需求，新竹市的人口集中程度、交通方便性、消費力等條件都很理想，將持續評估竹市各區適宜的地點，也積極請林智堅市長與市府協助推薦，希望未來有機會能進駐新竹市。

除此之外，三井不動產對台灣市場深具信心，將持續在台灣開發商業設施、飯店、住宅、物流設施、複合式開發等專案，希望能將三井不動產的開發專案觸角更擴及到台灣各地；目前除已開幕營運的三井臺中港OUTLET PARK及三井林口OUTLET PARK外，台南市與台北市南港也將展店，並將在台北市開出三間三井花園品牌飯店，集團把台灣當作日本外最重要的營運據點，持續深耕台灣市場。

新竹市產業發展處長吳甲天表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，新竹市政府積極完成各項基礎建設，提供優質的投資環境，並透過創新研發補助等措施，鼓勵企業到本市投資，同時，未來也將專案列管本市重大投資案件，跨局處協調合作，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。

新竹市在消費力與經濟力上最獲看好，不僅竹竹苗地區人口數超過155萬，107年均創稅1,144億元，人均稅額25.6萬，全國第二、僅次於台北市；106年平均每人每年可支配所得44萬，全國第一，更有園區13萬高科技就業人口，因此，新竹市也成為本土及外資企業急欲投資的首選地區。

ET快訊
男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實
普悠瑪董家近況曝光…最慘新娘崩潰「身體摔地上」　看到東西猛吃
民調／ETtoday APP使用滿意度調查　抽全家百元卡

關鍵字：日本三井集團

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅：全力協助投資

竹市爺奶有口福　全國最高假牙補助6萬元

傳藝老爺行旅限量600份　「麻油松阪珍豬粽」預購起跑

小鎮漫遊年開跑　集集鎮長陳紀衡廣邀十萬青年「刷」出來

羅東吃木頭「怪獸」　1小時碎掉10噸木質廢棄物

彰化369敬老金年花8億　列排富「越老領越多」

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場　新式消防車吸睛

配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」

新竹市銀髮照顧持續升級　假牙補助限制再放寬

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅：全力協助投資

竹市爺奶有口福　全國最高假牙補助6萬元

傳藝老爺行旅限量600份　「麻油松阪珍豬粽」預購起跑

小鎮漫遊年開跑　集集鎮長陳紀衡廣邀十萬青年「刷」出來

羅東吃木頭「怪獸」　1小時碎掉10噸木質廢棄物

彰化369敬老金年花8億　列排富「越老領越多」

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場　新式消防車吸睛

配合長照2.0　竹市勞工處推出「照顧服務員訓練班」

新竹市銀髮照顧持續升級　假牙補助限制再放寬

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少21000隻遇害

日職／王柏融首局錯失得點圈　二壘滾地球出局

這！就是美女／陽光甜笑洋溢幸福味道　女皇77美腿征服鐵王座

中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

PS4 無線控制器全新色「高山綠」、PSN更名下週登場

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

麻疹又增4例！醫院群聚「第二波感染」　2中鏢者曾去5縣市

國台辦駁買粉專是「假新聞」　陸委會譏：做賊喊捉賊

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

2019大古山野百合花季蘆竹開..

大甲媽到新港奉天宮　上午祝壽大..

23歲老闆賣螞蟻窩　直播蟻后一..

林姿妙做伙來去拚經濟　16日率..

屏警啟動大數據緝毒　偵破毒品事..

新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　..

台南市佳里區民宅火警　三合院平..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

桃園「亞洲．矽谷」完備物聯網資..

台灣欒樹下紅姬緣椿象

2019桃園市街頭藝人徵選

原台南合同廳舍　化身消防史料館

侯友宜汐止視察　打造樂齡公園

台中發97萬戶「綠圓寶」收生廚..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面