日本三井集團盼進軍竹市　林智堅：全力協助投資

▲台灣三井不動產董事長兼總經理表達未來不排除在新竹市進行投資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日商三井不動產近年積極投資台灣，為進一步擴大事業版圖，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗今(11)日拜會新竹市長林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，並表達希望在新竹市進行投資，也期盼市府積極協助，林智堅表示，新竹市的高所得與高消費力，會是三井集團最佳的投資選擇，市府將提供協助致力於打造完善投資環境，吸引企業落腳新竹市，期盼促進地方繁榮，增加就業機會。

日商三井不動產近年積極投資台灣，為進一步擴大事業版圖，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗拜會林智堅，說明三井不動產集團在台灣的投資計畫，並表達未來不排除在新竹市進行投資，盼市府積極協助，建議適宜投資地點，林智堅表示，新竹市的高所得與高消費力，會是三井集團最佳的投資選擇，市府將提供協助致力於打造完善投資環境，吸引企業落腳新竹市，期盼促進地方繁榮，增加就業機會。

三井不動產集團為日本龍頭不動產開發商，除在日本國內持續開發住宅、飯店，大型商場及物流等不動產商品外，近年來更積極投入台灣市場，利用在日本長年累積的開發及營運KNOW-HOW與品牌長期建立的良好關係，引進許多首次來台展店的時尚品牌及人氣餐廳，同時三井不動產開發及營運之優勢，打造滿足眾多客層及顧客需求的商業設施。

林智堅表示，新竹市有科學園區、多所國家級研究中心及5所大學，造就獨特「三高一低」的城市DNA，包括高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低，此外，新竹市擁有堅強的經濟力，創稅額非六都第一、人均稅額全國第二、每人年均支配所得更是全國第一，穩定的就業機會加上高所得，造就市民朋友全國名列前茅的消費能力。因此，有經濟力與消費力當後盾，新竹市將是三井不動產最佳的投資選擇，市府也會積極協助三井不動產投資事宜，以促進地方的繁榮與增加就業機會。

林智堅強調，新竹市是年輕的城市充滿生命力，生生不息的活力與高消費水平，日前已吸引法商迪卡儂投資，將於四月底開幕，他也相信該商場的營業額將會是全國前三名，市府將持續招商引資，邀請優質企業投資竹市，市府將會提供全方位的服務，協助解決相關問題，盡全力爭取有意願的企業進駐。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，這座城市人口年輕充滿元氣，他對新竹市印象非常好，他也讚，林智堅身為年輕領導者，也讓城市更有活力；他指出，三井LaLaport購物中心的消費族群鎖定年輕人口與家庭，對於停車位、用地、周邊交通設施都有一定需求，新竹市的人口集中程度、交通方便性、消費力等條件都很理想，將持續評估竹市各區適宜的地點，也積極請林智堅市長與市府協助推薦，希望未來有機會能進駐新竹市。

除此之外，三井不動產對台灣市場深具信心，將持續在台灣開發商業設施、飯店、住宅、物流設施、複合式開發等專案，希望能將三井不動產的開發專案觸角更擴及到台灣各地；目前除已開幕營運的三井臺中港OUTLET PARK及三井林口OUTLET PARK外，台南市與台北市南港也將展店，並將在台北市開出三間三井花園品牌飯店，集團把台灣當作日本外最重要的營運據點，持續深耕台灣市場。

新竹市產業發展處長吳甲天表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，新竹市政府積極完成各項基礎建設，提供優質的投資環境，並透過創新研發補助等措施，鼓勵企業到本市投資，同時，未來也將專案列管本市重大投資案件，跨局處協調合作，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。

新竹市在消費力與經濟力上最獲看好，不僅竹竹苗地區人口數超過155萬，107年均創稅1,144億元，人均稅額25.6萬，全國第二、僅次於台北市；106年平均每人每年可支配所得44萬，全國第一，更有園區13萬高科技就業人口，因此，新竹市也成為本土及外資企業急欲投資的首選地區。