　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓式烤肉、港點全都有！　大直美麗華進駐7間新餐飲　母親節推滿5千送700

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲乒乓球桌+療癒系可愛點心　唐點小聚好吃好玩又好拍。（圖／記者黃士原攝）

▲美麗華4月起進駐多間新餐廳，包括港式點心為主打的唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／台北報導

位於大直地區的美麗華百樂園，揮別三燔與華漾大飯店後，將從4月起陸續進駐7間全新餐飲，包括韓式烤肉MEAT LOVE、港點唐點小聚與中式料理時時香等，讓大直周邊居民有新選擇，針對母親節檔期，也從4／12至5／12整整31天，推出滿千送百回饋，搭配聯名卡，最高消費滿5,000元可送700元抵用券。

▲2019美麗華母親節檔期促銷。（圖／美麗華提供）

▲2019美麗華母親節檔期推31天都有滿千送百促銷。（圖／美麗華提供）

大直地區從ATT 4 Recharge開幕之後，擴大餐飲新版圖，而在地耕耘已久的美麗華百樂園，則針對5樓區域，新增6家新餐廳，包括瓦城集團的時時香，將進駐原本三燔的櫃位，4月開幕。

而原來的華漾大飯店，則將有5間餐廳新登場，從韓式烤肉MEAT LOVE、港式點心唐點小聚、用船槳送菜的鳥丈爐端燒、石壁家義大利麵，以及健康取向的溫野菜，預計5月下旬將登場。另外泰式餐飲「大心」也將在4月進駐地下一樓美食街。

▲韓式燒肉Meat Love。（圖／Meat Love提供）

▲韓式燒肉Meat Love。（圖／Meat Love提供）

適逢母親節檔期，美麗華百樂園也推出回饋方案，4／12至5／12期間，全館當日累積消費滿5,000元送500元抵用券，化妝品、內睡衣、女鞋配件當日單區累積消費滿3,000元送300元抵用券。針對新光百樂卡及永豐美麗華卡友，4／12至4／14以及5／10至5／12共兩個期間，加碼當日單筆滿5,000元，加送200元抵用券。

美麗華表示，今年化妝品特惠組重點在於「買一送多」的組合，包括雅詩蘭黛特潤超導修護露、年輕肌密無敵霜，或是蘭蔻小黑瓶等，都是送同商品的贈品，SKII也有針對年輕族群的入手組合，全館當日累積消費滿12,000元，再加碼送100元商品券；消費滿5,000元可參加抽獎，大獎為價值22,900元的Dyson V10無線手持吸塵器。

▲2019美麗華母親節檔期促銷。（圖／美麗華提供）

▲ESTEE LAUDER超級精華發燒組，價值6,597元，特價4,980元。（圖／美麗華提供）

▲2019美麗華母親節檔期促銷。（圖／美麗華提供）

▲Dior迪奧癮誘超模巨星唇膏組，售價4,800元。（圖／美麗華提供）

ET快訊
活到99歲捐大體剖開發現全器官「左右顛倒」醫：通常活不過5歲
獨／威秀影城確定漲價！《復仇者聯盟4》票價多20元

關鍵字：大直,美麗華,母親節,餐飲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／IKEA百元商店4月底收攤　民眾驚呼：「居然是快閃！」消費200元送環保袋

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　Roomba i7+ 讓妳遠離倒垃圾人生

準備開搶！小7「復仇者聯盟」集點來了　8種商品換購方式一次看

韓式烤肉、港點全都有！　大直美麗華進駐7間新餐飲　母親節推滿5千送700

店員技能再+1！超商可寄「郵局便利包」網酸爆　全家說話了

2019飛奇兒動動日師大體育館登場　4大關卡讓孩子學習自我挑戰

樂迷濕身都要買！放假淋雨跑遍超商　只為集滿「左岸x河岸」音樂饗宴

快筆記！4月這幾天都有「星巴克買1送1」　線上還能抽100杯免費飲料

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

準備開搶！小7「復仇者聯盟」集點來了　8種商品換購方式一次看

韓式烤肉、港點全都有！　大直美麗華進駐7間新餐飲　母親節推滿5千送700

店員技能再+1！超商可寄「郵局便利包」網酸爆　全家說話了

2019飛奇兒動動日師大體育館登場　4大關卡讓孩子學習自我挑戰

樂迷濕身都要買！放假淋雨跑遍超商　只為集滿「左岸x河岸」音樂饗宴

快筆記！4月這幾天都有「星巴克買1送1」　線上還能抽100杯免費飲料

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

攻黑金商機　東森購物首次引進客製化咖啡豆

集結三大藝文團隊65場免費演出　家樂福「揪厝味藝術節」來了

一次爽中「100杯免費飲料」！星巴克夏日闖關連續21天免費玩刮刮卡

譴責「禽獸說」　葉惠德：兩岸政府對待台商「冷暖有別」

快訊／情侶象山看夜景遭搶！警帶回1嫌問訊中

航源FC補進陳浩瑋　鋒線搭檔洋將有實力衝擊首冠

泡麵＝防腐劑多、不健康？營養師教「5撇步」安心吃

台北雙子星1個月無消息　「國安疑慮」卡關投審會

新疆非洲豬瘟「5天連2爆」　養殖場生豬39頭發病全死

華航機師春節罷工　監委要求交通部、勞動部檢討

為東森自然美大陸加盟主破例　深坑研發中心首次對外開放參觀

國中硬聯／許少捷場內全壘打助鶴聲　向學長王柏融看齊

不斷更新／蘇智傑轟完朱育賢滿貫　統一獅2局3比4桃猿

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

筆記！4月這幾天都有星巴克買1..

夏日闖關一次爽中100杯星巴克..

小確幸！超商美式、拿鐵買2送2

超商土司經典口味霸氣歸隊！

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

火鍋控吃起來！活龍蝦只要588..

麥當勞大薯限時7週買一送一！

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

星巴克這2天「只有4小時」買1..

網酸爆店員技能再+1！全家說話..

更多熱門

相關新聞

東森自然美必敗的入門首選款

上半年最大的母親節檔期已開始醞釀，各大保養品牌搶推組合或必敗款，東森自然美也在這一波率先強打入門首選品，推出專為亞洲女性肌膚研發、全新5效合一的精華霜，訴求一瓶就能全方面解決肌膚困擾，預計將於4/11晚上8點於購物台 47頻道全台獨家開賣，且價格下殺近5折，卻能買到專櫃品質，等同買一送一。

美餐飲店推薯條＋波霸　網一看崩潰

一圓創業夢！他砸百萬赴法國藍帶學做菜

2000元親自設計LONGCHAMP包

清明連假百貨化妝品優惠總整理！

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

連假忘帶便當盒回家「成果驚人」

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面