韓式烤肉、港點全都有！　大直美麗華進駐7間新餐飲　母親節推滿5千送700

▲美麗華4月起進駐多間新餐廳，包括港式點心為主打的唐點小聚。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／台北報導

位於大直地區的美麗華百樂園，揮別三燔與華漾大飯店後，將從4月起陸續進駐7間全新餐飲，包括韓式烤肉MEAT LOVE、港點唐點小聚與中式料理時時香等，讓大直周邊居民有新選擇，針對母親節檔期，也從4／12至5／12整整31天，推出滿千送百回饋，搭配聯名卡，最高消費滿5,000元可送700元抵用券。

▲2019美麗華母親節檔期推31天都有滿千送百促銷。（圖／美麗華提供）

大直地區從ATT 4 Recharge開幕之後，擴大餐飲新版圖，而在地耕耘已久的美麗華百樂園，則針對5樓區域，新增6家新餐廳，包括瓦城集團的時時香，將進駐原本三燔的櫃位，4月開幕。

而原來的華漾大飯店，則將有5間餐廳新登場，從韓式烤肉MEAT LOVE、港式點心唐點小聚、用船槳送菜的鳥丈爐端燒、石壁家義大利麵，以及健康取向的溫野菜，預計5月下旬將登場。另外泰式餐飲「大心」也將在4月進駐地下一樓美食街。

▲韓式燒肉Meat Love。（圖／Meat Love提供）

適逢母親節檔期，美麗華百樂園也推出回饋方案，4／12至5／12期間，全館當日累積消費滿5,000元送500元抵用券，化妝品、內睡衣、女鞋配件當日單區累積消費滿3,000元送300元抵用券。針對新光百樂卡及永豐美麗華卡友，4／12至4／14以及5／10至5／12共兩個期間，加碼當日單筆滿5,000元，加送200元抵用券。

美麗華表示，今年化妝品特惠組重點在於「買一送多」的組合，包括雅詩蘭黛特潤超導修護露、年輕肌密無敵霜，或是蘭蔻小黑瓶等，都是送同商品的贈品，SKII也有針對年輕族群的入手組合，全館當日累積消費滿12,000元，再加碼送100元商品券；消費滿5,000元可參加抽獎，大獎為價值22,900元的Dyson V10無線手持吸塵器。

▲ESTEE LAUDER超級精華發燒組，價值6,597元，特價4,980元。（圖／美麗華提供）

▲Dior迪奧癮誘超模巨星唇膏組，售價4,800元。（圖／美麗華提供）