那些年介入戀情的美女記者…女主播被告通姦　她踹走正宮變老婆

▲劉筱祺離開主播台後轉戰公關，甘冒罵名仍與不倫戀男主角步入禮堂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

23歲的中天電視台記者王乃伃被本刊直擊與公司同事、主播吳宇舒的老公朱凱翔過從甚密，這段相差17歲的叔姪戀消息一出引起軒然大波，王乃伃傳出有意與東家解約避風頭，不少女記者也曾因爆出緋聞形象大傷，最後黯然消失螢光幕。

曾任華視新聞及東森財經新聞台主播的蔡尚樺，因為身材姣好被封為「E奶主播」，2017年她現身台塑王家宏仁集團總裁王文洋飯局、傳出過從甚密的烏龍緋聞，還讓蔡尚樺交往5年的男友、有交大仔仔之稱的易鼐恩曝光，差點鬧出分手，雖然這段姐弟戀最後挽救成功，蔡尚樺仍於去年在臉書發文透露已經自東森財經台離職。

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2014年中視主播周亭羽、傳出成為名作家九把刀與女友小內的第三者，兩人還被媒體直擊上賓館開房間，遭到外界一片罵聲，九把刀先選擇重回小內身邊，最後仍分手收場，周亭羽扛著罵名悄悄離職，直到2017年傳出跟九把刀登記結婚、懷有身孕的消息，小三最後成了正宮。

於中天電視播報晨間新聞的主播劉筱祺，2012年爆出戀上台內已婚的政治組組長林于喬，林于喬的主播老婆徐敏華抓包，成了小三的劉筱祺遭告通姦，事後悄悄離開主播台，轉戰公關後與林于喬共組家庭。



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