軟爛男害2命！大學學費被花光　她和媽媽枉死前男友手中

▲凶嫌先是以褲子套住王女頭部，試圖阻擋她的視線，又強迫王女與他發生性行為。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2013年10月，當時20歲的黃麟凱不滿19歲王姓女友跟他分手，交往時，黃男又花掉女友打工賺來的大學學費，王家因而向他索討9萬元，黃男竟為此痛下殺手，殺害前女友與前女友的母親，黃麟凱於2017年死刑定讞，至今尚未執行，王父則難忘喪妻失女之痛，，希望政府能盡快將他槍決。

「清明節又到了，凶手現在還沒死刑，我要怎麼跟她們說？」本刊循線聯繫到王爸爸，他至今仍無法走出失去愛妻幼女的傷痛，他曾經當眾下跪，只盼這世界能還他一個公道，但5年過去了，王家人心中的正義仍無法實踐。

「那個垃圾活著的每一天，對我們家都是折磨。」王爸爸痛訴，妻女走後他曾經以淚洗面，心如刀割的悲傷更難以用文字表達，他曾經四處奔走，只盼能讓已死刑定讞的凶嫌早日伏法，但小百姓的心聲顯然沒人傾聽，凶手至今還在監所內好吃好睡，王爸爸最愛的二個女人卻只留下不會哭不會笑的骨灰。

時間回溯到讓王爸爸心碎的那一天，2013年10月1日傍晚，王爸爸當時剛下班，但他掏出鑰匙才發現家門從內裡遭反鎖，打電話給妻子更無人接聽，只好找來大女兒的男友，攀牆從二樓窗戶進入，再將家門打開讓王家人進來。

王爸爸走進臥房，才發現妻子在躺椅上已經沒有氣息，小女兒倒臥房內，已經沒有生命跡象，母女倆的脖子上都有一道怵目驚心的勒痕，王爸爸當時嚇得說不出話，連忙通知警消希望能挽回二人性命，但二名被害人最終仍宣告不治。

時任三重偵查隊副隊長黃明福回想，二名死者的交友和生活圈都很單純，警方判斷二名被害人枉死家中最可能王女的前男友黃麟凱相關，警方試圖聯絡黃麟凱，他卻說詞反覆，一開始說在蘆洲修車，後來又改口在跟朋友吃飯，這也讓警方的疑心越來越重。

正當警方要不下天羅地網找人時，案發現場來了一通關鍵電話，附近住戶發現屋頂上有不明腳步聲，連忙通知員警上樓查看，當時的派出所所長認為這名不速之客可能與案情高度相關，上樓便發現黃麟凱躲在屋頂上偷看，臉上更有一道明顯的指甲痕，警方不動聲色，先是將他從屋頂帶下，隨後再將他逮捕。

即使知道法網難逃，黃麟凱仍一口咬定命案與他無關，但經過5小時的調查後，警方知道眼前的年輕人是最有可能的嫌犯，黃明福一句「人你也交往過，錢也被你花掉，命都被你收去，你還不承認嗎？」黃麟凱這才卸下心防，痛哭流涕坦承犯刑。

本刊調查，黃麟凱是遺腹子，童年是在媽媽和姊姊的呵護下長大，上高中後認識王姓死者，二人從高一便開始交往，更不時在朋友圈中曬恩愛，被戀愛沖昏頭的小女孩不懂社會險惡，傻傻的將打工的存摺交給男友保管，當年9月要繳學費時，才發現戶頭內的20萬元竟然已被提領一空。

當時二人的感情已經生變，黃麟凱在等當兵前每日無所事事，也不把女友的苦勸放在心裡，王姓死者因而提出分手，雙方母親更約出來協商這筆20萬元該如何處置，最終結論是男方要還女方9萬元，王姓死者不甘血汗錢被花光，後續又要求黃麟凱還11萬元，這也讓黃麟凱起了殺機。

案發當天下午4時許，正在服兵役的黃麟凱放假返家，他對王家成員的作息都極為熟悉，買了頭套、手套和童軍繩，用交往時留下的備用鑰匙進入前女友家中，他先是潛入女友媽媽房間，周姓死者當時正在躺椅上午睡，他用童軍繩從後方勒住周女，幾秒鐘後便沒了氣息。

但黃麟凱行凶後沒有立即離開，他等著前女友返家，從客廳一路尾隨到進房間，隨手拿起王女房中的長褲想套住她的頭，王女大吃一驚並開始掙扎，掙脫後才發現是前男友在搞鬼，她以為這是一場惡意的玩笑，卻不知道黃麟凱已經成為奪命的凶手。

黃麟凱抱著「一不作二不休」的想法，先是逼迫王姓死者發生最後一次性關係，又趁著王女起身要去盥洗時從後方將她勒斃，更收拾現場的體液衣物，黃麟凱又為了尋找定情戒指在案發現場停留近1小時，直到王爸爸返家他無法離開，才趁亂往樓上逃竄。

經過最高法院審理，黃麟凱在2017年死刑定讞，最高法院認為，黃麟凱在殺害王母後毫無罪惡感，絞殺王女前還先強制性交、以逞獸慾，實在「惡性至極、罪責至重」，合議庭只能判死，他也成為蔡英文任內第二個遭判死刑定讞的人犯。

即使死刑已經定讞，黃麟凱至今仍尚未槍決，他曾經在庭上下跪想跟王家人道歉，但不被王家接受，王爸爸更無法忍受黃麟凱在監所內作息正常，竟然還胖了一圈，王爸爸只盼執政黨能體諒被害者家屬心情，讓黃麟凱早日伏法，別在讓家屬陷入無止盡的心痛中。

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