浪漫指數破表！好朋友野餐日打造夢境般野餐場景

▲2019好朋友野餐日隨處可見野餐氛圍布置（圖／嘎啦嘎拉市集提供）

App活動小組／綜合報導

由ETtoday新聞雲舉辦的好朋友野餐日今年首次在大直美堤河濱公園舉辦，邀請15組聲林之王人氣歌手及當紅藝人團體輪番開唱，現場吸引超過4萬人擠滿整片草地，線上直播超過300萬人次，此外現場如置身夢境般浪漫場景，也吸引許多民眾駐足拍照。

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▲2019好朋友野餐日以「Let's dream together」為主題布置（圖／嘎啦嘎拉市集提供）

今年好朋友野餐日以「Let's dream together」為主題，除了野餐風格布置外，還有如置身夢境般浪漫場景，讓民眾一走進會場就猶如進入夢境中。邀請到多位花藝設計師為現場做布置，「Everyday Floral Design」擔任整場花藝設計規劃，配合春天清爽活潑、浪漫迷人的氛圍，設計師以波希米亞風格融入自然花草系，選用清爽簡單的花材及配色，打造出清新自然又浪漫的野餐風格，要在這個特別日子裡，讓每一個民眾感受到浪漫與幸福。

▲近百攤的手作市集讓民眾買到手軟（圖／嘎啦嘎拉市集提供）

Everyday Floral Design從工作室發展到花藝門市已進入第七年，設計概念主要以讓植物能夠展現原生的樣式，不用制式的設計方式，讓花草可以呈現自然的風格，此次野餐日也特別選用捕夢網，懸掛在樹上隨風飄曳，營造出浪漫又自然的氛圍，立刻成為當天熱門的打卡點，讓每一個野餐的民眾忍不住停留拍照打卡。