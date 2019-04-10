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多維TW／軍購大錢坑　台灣填得起嗎？

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（圖／Reuters攝）

文／陳宗逸　圖／多維TW提供

台灣在睽違27年後，將再度從美國獲得大批武器。總共約新台幣3,200億至4,000億左右的開銷，約等同台灣年度國防預算的1至1.5倍。這筆軍購預算，正在台灣與美國國會進行審查，預計今年中前後會正式對外公佈。鉅額的軍購花費，究竟能為台灣帶來多少好處？值得關注。

曝光昂貴軍購 政治操作明顯

很明顯的，這是蔡英文打著「辣台妹」動員「統一恐懼感」，以及在北京提出「台灣方案」後，台灣方面在軍事上的緊急回應。依照以往台美軍售默契，在美國方面都沒有任何官方聲明出來以前，台方是絕對保密到家，不會有一點風聲漏出。但此次這批包裹軍購，蔡英文政府卻在美方還未有反應前，就先透過國安、國防體系各管道，大肆透露消息給各家媒體詳盡報導，這是台美間軍事關係從未有過的操作模式，如此反常反應，只能點出一個事實——蔡政府想藉由台美軍售，在總統大選中得利。

今年是《台灣關係法》40週年，也是總統大選年，蔡英文正面臨低民調，以及黨內、外的夾擊，故在外交國防領域，她必須交出成績單。最快的方法，就是做台美關係的文章。而台美關係對台灣選民來說，最直觀的結果就是軍售。故提前高調宣佈龐大軍購、放大台美間軍事關係，對蔡英文的總統選情來說，只有利處沒有害處。

這筆三四千億的預算，能幫台灣買到什麼？根據目前最新的消息，將有66架F-16 Blk70/72（非正式名稱為F-16V）型戰機、108輛的M1A2X型主戰坦克，以及數額、價格不明的潛艦裝備，統統包裹在一起，成為機密預算。民進黨立院黨團證實，蔡政府希望這筆被列入特別預算（不包括在年度國防預算裏）的鉅額款項，能在本會期、民進黨依舊在立法院佔絕對優勢的情況下順利過關，故即將到來的朝野攻防與政治動員將相當驚人。

印度嫌棄的貨 台灣成冤大頭

何謂F-16V型戰機？這是美國近期試圖向印度兜售的同級戰機，美商還將此舊款戰機改名為F-21，欲矇騙印度政府，將已然需要淘汰的F-16生產線，轉移到印度塔塔汽車公司的園區。除了「加強印太合作」的戰略性考量外，也把F-16的殘餘價值傾銷給印度。但印度政府至今仍對此說不，因為深知美國在此方面的「詭計」。反觀台灣，卻大方地擁抱印度不要的F-16V，台、印的軍購觀念，實在大不相同。

以蔡政府公佈採購戰機的最低預算，66架戰機起碼要花費75億美元，等同一架戰機單價高達1.1億美元。日前，美國空軍應川普（Donald Trump）要求，要F-35戰機製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），將F-35單價壓低在8,000萬美元左右，才能夠負擔得起，洛馬公司也立刻回應，F-35將降價。即使F-35戰機，其高峰期的單價，也才1億美元左右。

而台灣購買F-16V的價格，竟要1.1億美元，雖說配備了先進雷達（SABR）、射控以及電子作戰系統，但是無論怎麼加總，F-16的設計就是40年前的思路，單價比F-35還貴的F-16，這種價碼要如何說服納稅人？也因此，造價如此昂貴的戰機，印度不要，而台灣大表歡迎，雲泥之別不在話下。

400架戰機 如何養得起？

針對台美的這件軍售大單，因為中美台的關係結構，大陸會表達強烈反對甚至出台反制措施也不奇怪。但問題在於，其一，台灣的軍費預算有限，在撒出這75億美元後，之前蔡政府誓言要完成的「艦機國造」怎麼辦？其二，現在台灣已經不再是錢淹腳目的年代，買了武器後，關鍵還在怎麼養它們。台灣地狹人稠，66架F-16V入列後，戰機數量將達到400架之多，這數字比日本航空自衛隊還多一點，超過英國皇家空軍戰機數的2倍！試問，台灣的國防預算僅為英國的40%，經濟規模更與英、日難以相提並論比擬，供養龐大機隊，會不會又成為一個更大的無底洞？那又所為何來？

400架戰機的龐大機隊，依據蔡政府說法，是為了「擴編台灣空軍戰機機隊」，以因應解放軍機艦繞台的緊張局勢。但就算擴編到了這個規模，難道就真能與解放軍一較高下？據軍事科學學理，「單引擎的輕型戰機，抵擋不過雙引擎的重型戰機」。台灣擁有的400架戰機，多是單引擎輕型戰機；而解放軍目前戰機規模約3,500架，其中堪稱第4代、第5代的戰機，數量達到1,000架以上，還在迅速擴增中，這些戰機多半是雙引擎的重型戰機，台灣軍方在對峙之初便無勝算。

而且，現代戰爭不是講「戰機比武」，要比拚的是全面的武器結構與指揮管理實力。解放軍不只戰機數量，包括在軍事現代化之下，海空一體作戰，彈道飛彈技術的精進以及數位化戰場的管理技術，經由這些年的砸錢投入和飛躍發展，都已遠遠超越台灣。台灣如果落入此種不對稱的軍備競賽，吃虧的是誰，答案很清楚。當年美蘇爭霸，蘇聯經濟被美國戰略誘騙拖垮的教訓，非常值得台灣借鑑。

當然，更重要的是，台灣是島嶼場域，戰略縱深淺，沒有退守的餘地。一旦開戰，全島將瞬間成戰場，不但戰機沒有機場、軍艦沒有碼頭，且街頭巷戰的慘況恐宛若兩年前菲律賓的馬拉威之戰（Battle of Marawi），城鄉寸草不生。甚至還不如敘利亞和烏克蘭，至少還有各路盟軍幫手收拾殘局，台灣的幫手在哪裏？美國人難道真會為了這個萬里之遙的西太平洋島嶼，和另一個核武大國全面開戰，讓美國士兵為了台灣喪命？也正是因為對美方介入心裏沒底，有觀點可能認為，多購買一些武器，在兩岸有事時，對大陸能起嚇阻作用。但對志在統一的解放軍而言，如果「兩岸有事」肇因於統獨，難道武器能嚇阻得了？

有經濟和兩岸 才有安全可言

故此，雖高價採購美國軍火，可能得以獲取暫時政治利益。但從長遠來看，台灣的安全並不在採購多少軍火，或是對美日的安全依賴，而在政治與經濟。對台灣，尤其是對強調意識形態的民進黨來說，如果真想獲得踏踏實實的安全，就必須搞好兩岸關係，這才是根本。一邊推進台灣獨立，刺激兩岸對立加劇，一邊卻花大價錢從美國買沒保障的「安全」，實在是揚湯止沸。

台北市長柯文哲在訪美期間表示，台灣對外關係最重要的是國防與經濟，「這兩個最重要」。若經濟沒有發展，人民生活不好，就沒有錢處理國防。身為總統的蔡英文應該更明白這個道理。經濟不好，社會安全體系崩潰，人民生活沒有希望，其影響要遠比軍事危機來得駭人，在民主機制下，會對執政者快速反噬，陳水扁和馬英九的教訓非常明顯。而台灣在選舉機制下被頻繁操作的統獨衝突與動員，尤其是為了政治利益而發動強烈的獨立訴求，更是自身安全的最大危險。

經濟是台灣安全的根本，也是自主發展、展現自由意志的最終手段。經濟好轉，人民有安全感，是任何軍備交易都得不到的好處。而經濟要好轉，兩岸關係又是重點，一味提起統獨衝突，然後接手美國所傾銷、連印度都不要的軍火，這實在不是長遠的智者之舉。對台灣來說，如何「避免戰爭」，遠比「打贏戰爭」更為重要，「避戰」才是台灣政府所必須作為的重中之重。因為一旦開戰，不論結果如何，對台灣而言都是無法承受的災難。

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