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瘋電影／阿拉姜色　朝聖大禮拜的功德

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文／賴賴

▲▼阿拉姜色。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影非常非常有內涵，把所有人心的雜念、私慾、期望與無奈，全在朝聖過程中化解滿足並軟化執著，如此簡單的人生課題，藉由佛祖宗教的力量，人們似乎沒有不能解決的課題，所有的問題都只是一念之間，非常棒的劇本，情感細膩真摯，文青電影。

西藏一望無際的山河美景，從虔誠的大禮拜中，更顯其莊嚴雄偉，大自然有一種無法討價還價的嚴肅，公平卻合理，生老病死宿命的注定，誰也逃不過，生命的價值不在長短，而在生命存在時產生何種能量，及為未來帶來何種影響，善惡是非天地可鑑，人生所存在的所有不公平，在生死之際皆畫上等號，再慢慢計算，佛教沒有在歸零的，一分一毫清清楚楚，好壞不可相抵，罪業無法代受，積善之家必有餘慶，看完電影有很深的感觸，失去母親的驢子、失去母親的男孩、失去愛妻的鰥夫，生命自有出路。

非常推薦好作品。

 


片　　名：阿拉姜色
英文名稱：Ala Changso
類　　型：劇情
上映日期：2019-04-03
片　　長：115分鐘
導　　演：松太加
演　　員：容中爾甲 、 尼瑪頌宋
國　　家：西藏
語　　言：西藏語、國語
發行公司：海鵬


劇情大綱

他決定陪她去拉薩朝聖，卻發現了真相與秘密...
羅爾基（容中爾甲 飾）娶了年輕的俄瑪（尼瑪頌宋 飾）為妻，兩人深愛彼此，不料婚後不久，俄瑪竟被診斷出罹患重病。當知道自己不久人世，俄瑪決定一償夙願，不顧一切險阻、踏上前往拉薩的祈願之路…。

即使丈夫羅爾基百般勸阻，俄瑪依然不肯改變心意。俄瑪與前夫所生的孩子諾爾吾（賽卻加 飾），這時也加入朝聖行列，卻讓毫無血緣的繼父羅爾基心生嫌隙，一家人關係降到了冰點…。

由於擔憂妻子健康，羅爾基決定放下執念，陪她完成最後心願。但在這趟長達1000公里的朝聖路上，這一家三個人壓抑心中的顧慮與私念，卻逐漸地引爆出來。不料俄瑪在半途含恨辭世，羅爾基在悲慟之餘，竟發現她堅持前往拉薩的真正原因...。
 

 ▲▼阿拉姜色。（圖／yahoo）

▲妻子發現自己罹患絕症不久人世。

▲▼阿拉姜色。（圖／yahoo）

▲完成妻子遺願，帶著遺腹子朝聖。

▲▼阿拉姜色。（圖／yahoo）

▲失去母親的驢子和失去母親的孩子，面對生命的殘酷。


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關鍵字：瘋電影,阿拉姜色,賴賴,希拉蕊史旺(Hilary Swank),麥可夏儂(Michael Shannon)

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