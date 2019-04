瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末

文/賴賴

瘋言瘋語:

電影流暢好看,劇本力很強,尤其在對白上趣味性高,能夠拿癌末當笑話,也真的很好笑,這片子的卡司搭配得當,女二很漂亮,海報也實在把她拍太醜了,且預告也剪得很難看,實際上的電影有驚喜,許多次都能笑出聲,很難想像已知就是會大哭的電影,卻不斷笑出聲,很厲害的編劇,青春劇情片,在言之有物之中還能擁有許多喜劇安排,非常推薦。

這位編劇Fragal Rock很有趣,他是愛爾蘭都柏林理工學院畢業,這是他的電影劇本處女座,相當出色,僅以有限的成本設計出最大的商業規模,有強烈文青學生清新風格,看預告感覺女主角麥茜威廉士(Maisie Williams)造型不討喜,透過電影劇情推進,麥茜演技有驚喜,超出對原來劇情想像的化學反應。

而男主角阿薩巴特菲爾德(Asa Butterfield),英國童星出身越大越帥,曾來台灣拍攝《X+Y愛的方程式》,當時便已印象深刻,而且感覺這位演員很會挑本,他所出演的電影賣到台灣的都好看,《怪奇孤兒院》《愛上火星男孩》《雨果的冒險》《穿條紋衣的男孩》,才22歲便有如此成績,台灣是不是也該來培養一下童星。

小劇透一下,片中的警察很搞笑,橋段設計有趣討喜,過程中非常期待再看到他們為民服務的方式,空姐的主管很賤,很高明的安排。不做醫生的鄭肯當警官實在太好笑了。

這片有驚喜,不教條式的以電影語言表現生命的意義,以及創造生命價值的方法,不侷限年輕人的好作品,看完電影會有啟示作用,會有對自我生活再審視一次的想法。

片 名:真愛,再出發

英文名稱:Then came to you

類 型:愛情、喜劇

上映日期:2019-04-12

片 長:01時48分

導 演:彼德赫金斯(Peter Hutchings)

演 員:麥茜威廉士(Maisie Williams) 、 阿薩巴特菲爾德(Asa Butterfield) 、 妮娜杜波夫(Nina Dobrev) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 泰勒賀啟林(Tyler Hoechlin) 、大衛柯屈納(David Koechner)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:華聯



劇情大綱

當罹患絕症、所剩時日無多的青少女絲凱Skye(梅西威廉斯 飾),遇上了在機場出境事務處工作的憂鬱症少年卡爾文Calvin(阿薩巴菲爾德 飾),卡爾文灰暗的心中燃起了意外的光芒,在絲凱的要求下,卡爾文一路幫她實現生命中的最後願望清單,然而過程中兩人逐漸萌生了愛意,他們也因此重新找到生命的真諦。

▲因為年輕又是癌末所以可以為所欲為。

▲遺願清單中,最重要的一項~和閨蜜和好。



★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI