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瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末

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文／賴賴

▲▼真愛，再出發。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇本力很強，尤其在對白上趣味性高，能夠拿癌末當笑話，也真的很好笑，這片子的卡司搭配得當，女二很漂亮，海報也實在把她拍太醜了，且預告也剪得很難看，實際上的電影有驚喜，許多次都能笑出聲，很難想像已知就是會大哭的電影，卻不斷笑出聲，很厲害的編劇，青春劇情片，在言之有物之中還能擁有許多喜劇安排，非常推薦。

這位編劇Fragal Rock很有趣，他是愛爾蘭都柏林理工學院畢業，這是他的電影劇本處女座，相當出色，僅以有限的成本設計出最大的商業規模，有強烈文青學生清新風格，看預告感覺女主角麥茜威廉士(Maisie Williams)造型不討喜，透過電影劇情推進，麥茜演技有驚喜，超出對原來劇情想像的化學反應。

而男主角阿薩巴特菲爾德(Asa Butterfield)，英國童星出身越大越帥，曾來台灣拍攝《X+Y愛的方程式》，當時便已印象深刻，而且感覺這位演員很會挑本，他所出演的電影賣到台灣的都好看，《怪奇孤兒院》《愛上火星男孩》《雨果的冒險》《穿條紋衣的男孩》，才22歲便有如此成績，台灣是不是也該來培養一下童星。

小劇透一下，片中的警察很搞笑，橋段設計有趣討喜，過程中非常期待再看到他們為民服務的方式，空姐的主管很賤，很高明的安排。不做醫生的鄭肯當警官實在太好笑了。

這片有驚喜，不教條式的以電影語言表現生命的意義，以及創造生命價值的方法，不侷限年輕人的好作品，看完電影會有啟示作用，會有對自我生活再審視一次的想法。

片　　名：真愛，再出發
英文名稱：Then came to you
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2019-04-12
片　　長：01時48分
導　　演：彼德赫金斯(Peter Hutchings)
演　　員：麥茜威廉士(Maisie Williams) 、 阿薩巴特菲爾德(Asa Butterfield) 、 妮娜杜波夫(Nina Dobrev) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 泰勒賀啟林(Tyler Hoechlin) 、大衛柯屈納(David Koechner)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華聯


劇情大綱

當罹患絕症、所剩時日無多的青少女絲凱Skye（梅西威廉斯 飾），遇上了在機場出境事務處工作的憂鬱症少年卡爾文Calvin（阿薩巴菲爾德 飾），卡爾文灰暗的心中燃起了意外的光芒，在絲凱的要求下，卡爾文一路幫她實現生命中的最後願望清單，然而過程中兩人逐漸萌生了愛意，他們也因此重新找到生命的真諦。

▲▼真愛，再出發。（圖／imdb）

▲因為年輕又是癌末所以可以為所欲為。

▲▼真愛，再出發。（圖／imdb）

遺願清單中，最重要的一項～和閨蜜和好。


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