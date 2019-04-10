別再送3C產品了！鋼鐵直男獻上小黑瓶狂撩太太　網讚：識貨

▲今年母親節打算送老婆驚喜小禮？保養品絕對撩好撩滿，讓她很滿意。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

「老婆，想念你美美的樣子了！」簡單一句話搭配一份精心挑選的小禮物，不論太太是火山還是冰山肯定都瞬間融化！母親節檔期許多專屬女性的優質商品陸續推出特惠組折扣，趁此時入手絕對是一年一度撩老婆的好時機，但是身為鋼鐵直男的你，是否每年都送「覺得老婆會想要」的3C產品？其實想撩好撩滿，今年就送「老婆真的好想要」的口碑夢幻逸品蘭蔻小黑瓶及小黑安瓶，一出手就讓老婆開心到躲起來偷哭。

▲別再送3C產品了，送小黑瓶和小黑安瓶顧好老婆的面子。

想想年輕時約會總是盛裝出場的美麗女友，曾幾何時已悄悄成為每天忙家事、顧小孩，連頭髮都懶得整理的愛家好太太，其實不只你懷念熱戀時的火辣女友，老婆內心也常喃喃「我想念我自己」！因此，今年母親節絕對適合送老婆平時捨不得買但是天天會用到的保養品，體貼老婆同時提醒她偶爾要寵愛自己一下，一個貼心的小舉動就能重溫兩人過去熱戀時的美好情感，這次肯定輪到你被網友歡呼「別人的老公總不會讓我失望」。

就像你的CPU時不時需要升級，裝置配備等級愈好、費用自然高，保養精華更是一分錢一分貨，效果和價格成正比都是很合理的！何況平時老婆為了節省家計多半挑選CP值高的保養品，捨不得多花一分錢在自己身上，只為了讓你和孩子吃好用好沒煩惱，所以趁母親節檔期選購女人最愛的保養品一定要出奇制勝，直接出手專櫃頂級保養品全面珍寵老婆無極限。

▲親手獻上最好的禮物寵愛老婆，重溫倆人熱戀時光。

蘭蔻明星商品超進化肌因賦活露為全能型修護精華，因高度修護力大受網友喜愛而被暱稱為「小黑瓶」能穩定膚況修復受損，含釀酒酵母及雷特氏B菌可密集補充蛋白質、修復肌底撫平紋路，白天抵禦環境傷害、夜晚休息時給予肌膚持續修護，幫老婆補強肌底實力，輕鬆養出皮Q飽滿又有光澤的水餃肌；而同系列的「小黑安瓶」更是進化版修護精華，真空封存高達98%的高濃度活性酵母配方，是市面上罕見可每日使用的潤澤安瓶，完全呼應老婆天天為家庭不遺餘力的奉獻指數（保留的2%剛好用來寵愛自己），能精準改善難纏的肌膚困擾，實現彈潤、撫紋、透亮重現年輕肌膚光采。

▲蘭蔻GN-04肌因日夜修護組一次入手兩大明星商品。

今年母親節檔期，蘭蔻特別針對辛苦又忙碌的太太們獻上兩大明星商品特惠組：「蘭蔻GN-04肌因日夜修護組」，一次打包小黑瓶50ml+小黑安瓶20ml，搭贈的小ml數無論是夫妻倆偶爾一起用，有助感情升溫，或讓老婆拿去和姊妹淘分享＋炫耀，各種使用方式都讓你的心意成就達成～今年母親節就獻上頂級尊寵的蘭蔻保養系列，讓老婆知道他在你心中的地位比貴婦還高貴。