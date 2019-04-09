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跟隨媽祖遶境「不用請假還可報公帳」　網讚：佛心老闆我愛你

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▲榮富公司鼓勵員工遶境，不用請假。（圖／榮富企業法律管理顧問公司提供）

▲▼榮富公司老闆鼓勵員工踴躍遶境，可請公假。（圖／榮富企業法律管理顧問公司臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「明天開始不用上班了」，「老闆，我們失業了嗎」，台中市榮富企業法律管理顧問公司，為了讓員工安心跟著大甲媽或是白沙屯媽祖遶境，不用請假還可以報公帳，硬性要求員工隔天就放假，員工們開心的在臉書po炫耀文「老闆我愛你」，網友們也稱讚真是佛心來著。

目前正值大甲媽和白沙屯媽祖遶境進香活動，每天都吸引數萬名信眾跟隨，不過若是信眾想要全程參與遶境，就勢必得請假，若是沒有年休假，就得請事假而被扣薪。

請繼續往下閱讀...

▲榮富公司鼓勵員工遶境，不用請假。（圖／榮富企業法律管理顧問公司提供）

榮富公司的小編在公司臉書po炫耀文表示，前天(7日)下班前，老闆宣布「明天開始放假，4月17日再回來上班」，而且還說「除了排定值班的法務、助理、律師外，其餘放假，而放假的員工一樣不扣全勤都有薪水，回去好好追隨你們自己的信仰吧！」，老闆講完約五分鐘，公司就都沒人了。

榮富小編表示，一開始還以為公司沒有業績了，可是下班前還一堆文件沒趕完，但是老闆竟然說，「不管，今天全部給我準時下班！」，小編又追問，老闆別鬧了⋯⋯他們不想失業。

小編後來才知，原來老闆自己有參加大甲媽遶境，為了體恤員工，讓同事、助理得以毫無顧忌地追隨信仰，特地放了為期10天的媽祖遶境假，是體諒員工，讓員工去追隨大甲媽跟白沙屯媽，真的超級貼心的。

有員工還說，有沒有聽錯啊，是中樂透還是怎樣啊⋯⋯，這樣會太多人來應徵，老闆會不會取消福利⋯⋯不管怎樣，他打死都不會離職的。

網友們看完貼文，羨慕留言「今天不是愚人節吧」、「佛心的老闆　好羨慕」、「榮富榮富福利好」、「公司有沒有缺人」。

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關鍵字：榮富,遶境免請假

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