這種宣傳手法母湯！濟南取締「喝酒人才培訓中心」

▲「濟南市喝酒人才培訓中心」和「濟南市擼串文化研究會」招牌被移除。（圖／翻攝自濟南市民政局網站）

記者馬叔安／綜合報導

位於山東的「濟南市喝酒人才培訓中心」和「濟南市擼串（吃烤串）文化研究會」涉嫌非法社會組織，8日遭到當地民政局取締，據了解，這些招牌是在2018年3月下旬於長清區玉符街中段掛牌，主要是作為宣傳噱頭以此吸引食客，執法人員對負責人進行約談並責令整改，同時移除了現場相關標牌。

濟南市民政局網站指出，這次行動是8日濟南市民政局接到舉報線索後，責成屬地民政部門工作人員進行實地調查，自2018年以來，該市民政局在全市範圍內深入開展打擊整治非法社會組織專項行動，取得了初步成效，累計取締、勸散非法社會組織58家。

據指出，市民政局下一步將及時公開曝光非法社會組織名單、探索創新執法手段、加強輿論宣傳，繼續對非法社會組織保持高壓態勢，持續深入開展打非專項行動。

大陸的《社會團體登記管理條例》第三十五條規定：「未經批準，擅自開展社會團體籌備活動，或者未經登記，擅自以社會團體名義進行活動，以及被撤銷登記的社會團體繼續以社會團體名義進行活動的，由登記管理機關予以取締，沒收非法財產；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予治安管理處罰。」