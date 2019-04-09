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黃敏惠推動公共運輸　增班延駛西區劉厝社區

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▲▼黃敏惠全力推動公共運輸，市區1路即日起加班延駛劉厝社區。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲▼嘉義市長黃敏惠全力推動公共運輸，市區1路即日起加班延駛劉厝社區。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府市區公車1號路線8日起，於上下午尖峰時刻增加3班次延駛進劉厝社區，並於育人國小、二二八國家紀念公園增設兩站，提供西區學子及市民更安全、環保的通學通勤運具。市長黃敏惠、議長莊豐安及多位地方民意代表等人，在新站點二二八國家紀念公園開心試乘公車，呼籲民眾多多搭乘交通運輸工具。

▲▼黃敏惠全力推動公共運輸，市區1路即日起加班延駛劉厝社區。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠表示，為維護空氣品質、提升交通安全，市府持續推展更安全、友善的公共運輸環境。劉厝地區長期以來缺少公共運輸的服務，市府傾聽民眾需求，立即著手規劃，經多方協調會勘，很高興今天起市區公車1路將延駛進劉厝社區，讓民眾就學、運動、買東西，都能輕鬆搭乘大眾運輸工具，也不用煩惱沒停車位。

▲▼黃敏惠全力推動公共運輸，市區1路即日起加班延駛劉厝社區。（圖／嘉義市政府提供，下同）

從今年元月起至三月底統計，3條市區公車總搭載人數已提升77%。其中市區1路自去年5/1延伸至台中榮民總醫院嘉義分院後，行經玉山郵局、家樂福等站，今年搭載人數提升57%。市府將視運量及實際需求，增加站點、班次或候車設施等，提供更友善的公共運輸環境。

▲▼黃敏惠全力推動公共運輸，市區1路即日起加班延駛劉厝社區。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠呼籲市民多運用交通運輸系統，更多人搭乘，就能有更多班次，對觀光有幫助，也打造嘉義市成為更健康安全的城市。尤其65歲以上市民朋友都有敬老卡，每月都提供1200元額度可搭乘嘉義市公車(嘉義客運、嘉義縣公車等)，呼籲民眾可多多利用。也提醒民眾搭乘前可至公車動態網站查詢(https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx)，以減少候車時間。

交通處表示，市區1路延駛劉厝路線將增設育人國小、二二八國家紀念公園2站，劉厝社區於06:30、08:00、17:45發車，嘉義大學為07:15、17:00、19:00發車之班次將會駛進劉厝社區。此外原榮總至嘉義大學蘭潭校區主線於中午時段增加1班次(嘉義大學12:30發車、嘉義榮民醫院13:15發車)。

嘉義市市區公車皆採一段票收費，全票12元，其中市區1路經垂楊路、彌陀路至嘉義大學蘭潭校區，沿途附近有嘉義女中、嘉義高工、嘉義家職、東吳高職等學校。詳細時刻表及路線圖可上本府交通處首頁-公車資訊下查詢

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爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：黃敏惠,公共運輸,劉厝社區

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