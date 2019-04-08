團貸網倒債　千人湧入東莞街頭示威「地鐵關閉、公車改道」

▲唐軍正對與會者解釋團貸網的好處。（圖／翻攝自微博／派生集團唐軍）



大陸中心／綜合報導

大陸近期許多大型網路借貸P2P平台再傳倒閉潮，其中總部在東莞的「團貸網」影響最大，倒債金額超過145億元（人民幣，下同），引發上千人湧入東莞街頭示威。有網友說明，由於大批受害者前往東莞「討說法」，市區已進入特警一級戒備狀態，地鐵關閉出口、公車也需進行改道。

據了解，去年大陸曾傳出多家P2P網貸平台倒閉的案件，讓投資人血本無歸，受害者集結前往北京市的金融監管部門抗議，一度引起國際關注。據《券商中國》報導，今年3月以來，已有東莞、深圳、杭州、成都等地出現無法兌付P2P平台的情況。

▼東莞市警局的情況通報。（圖／翻攝自微博／平安東莞）



據悉，大陸監管部門將在今年下半年啟動P2P的備案工作，並設下數千萬至數億不等的資本門檻。團貸網CEO唐軍3月23日曾在線下大戶見面會上表示，如果最後無法備案，團貸網將回購投資人所持有的債權，以公司的自有資金去作委託貸款。

據東莞市公安局通報，唐軍與聯合創始人張林3月27日一同前往派出所自首，隨後被警方依涉嫌非法吸收公眾存款案進行偵查。東莞市警方統計，截至2日，當局已凍結涉案帳戶2825個、銀行資金31億元，並查封35套房產、飛機1架與40輛車，共有44人被刑事拘留。

據《星島日報》，大批受害者6日清晨到東莞街頭示威，並計畫前往市政府抗議，警方部署大批防暴警察，並在下午採取「清場」動作，抬走拒絕離開的示威民眾。報導說明，前往東莞市政府的人員會被警方查驗身分證，外地人會被帶到體育館問話；而團貸受害者則會被強制「心理輔導」、「請」離東莞。

除團貸網外，成都的「口貸網」也傳出惡意倒閉。據警方表示，目前已逮捕6名涉案嫌犯，並凍結涉案資金。