老戲骨趙立新問「日本為何沒燒故宮？」　網轟：滾回家

▲「老戲骨」趙立新失言遭網友砲轟。（圖／翻攝自微博／趙立新後援會）



大陸中心／綜合報導

「老戲骨」趙立新2日在微博上發表「日本人侵華為何沒燒故宮」等言論引起爭議、遭到圍剿，儘管已經發出道歉聲明，仍擋不住網友的瘋狂聲討。據了解，趙立新目前已退出微博，參與演出的五部電視劇也可能受到抵制，其中反腐大劇《人民的財產》會否因此受影響備受關注。

據了解，瑞典籍演員趙立新從事演藝事業30多年，被圈內人稱為「老戲骨」，但沒有太多「質量過硬」的作品。直到上綜藝節目展示才華，才開始慢慢收穫粉絲，成為「演員中的學霸」。

趙立新在微博上與網友討論日軍侵華的話題時，發表一篇「日本人占領北京八年，為什麼沒有搶走故宮裏的文物並燒掉故宮？」等爭議話題，並一再否認日軍侵華的歷史，引起網路圍剿，甚至遭到「紫光閣」、「共青團中央」等重要機構官方點名批評。

▼趙立新在微博上發問，並否定日軍侵華歷史，遭網友圍剿。（圖／翻攝自微博／趙立新後援會）



趙立新遭到砲轟後，立刻發表道歉聲明，「我骨子裏流的是中國人的血，我絕對不會為暴徒洗地。」但《北京青年報》刊文指出，輿論怨忿已經出現，說出去的話是「再也收不回來了」。

趙立新的微博帳號6日已被註銷，所屬工作室的官方微博「向新力Studio」也清空所有內容。《星島日報》指出，這次事件還可能延燒到他參演的五部電視劇，包括《光榮時代》、《南煙齋筆錄》、《人民的財產》、《風聲》和《心迷宮．三生路》。

而除了五部電視劇外，反腐大劇《人民的財產》是否受影響也引起熱烈討論。有評論表示，假如《人民的財產》受到趙立新「翻車」的影響，製片公司耀客傳媒會比「觀眾更難受」，讓上市之路「蒙上陰影」。