牯嶺街工地驚傳意外！老翁「一推門掉入2米大洞」傷重不治

▲台北市牯嶺街一處工地去年12月發生工安意外。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市中正區牯嶺街一處工地驚傳工安意外！60歲徐翁因聽見工地傳出怪聲，便走過去查看，沒想到才鐵門打開後，直接踩空，掉進兩公尺深的大洞，傷重不治。北市議員徐立信8日召開記者會，控訴建商除持續進行工程外，對徐小姐家中情況冷處理、毫無誠意。

住在工地隔壁的徐男，去年12月1日早上10時因聽見工地傳出怪聲，便走過去想要到施工現場，不料才一推開門探頭查看，就一個重心不穩當場墜落已挖好的2公尺地基，不幸身亡，事發後建管處勒令停工，從12月1日停工至6日。徐姓男子原本與20歲女兒相依為命，女兒半工半讀幫忙家裡，如今徐女已經搬離住處，並委託律師出面協調。

家屬委任律師沈靖家表示，建設工師也有派出律師協商，建商提出賠償150至200萬，不過對方主張徐翁也有過失，要負擔百分之50的過失責任，家屬對於這部分非常不滿，目前還在協商中。他也說，已經出人命的工地為什麼還可以再施工？雖然過去有開罰，也因為建商改善而復工，今天發生意外的是鄰居，這位老先生，但是裡面施工好幾百位工人，他們的安全又由誰來照顧？希望有關當局進行一次總體檢，先勒令停工，確定安全無虞再復工。

沈靖家並透露，徐男過去曾買預售屋，已經繳了3、400萬的訂金，建商還主張，小朋友那麼小，哪有辦法繼續繳，家屬稱建商有發訊息說，如果不繳的話要把建築物沒收，徐女也卡在這3、400萬，在談的時候綁手綁腳，所以才決定交由律師處理。

建管處承辦人張益松表示，工地的圍籬與大門，都有按照規定來設置，人員出入是否管制，是屬於職災的部分，因為施工沒有借用道路、請義交，因此由工地人員自己配置，決定該如何管制，並沒有說一定要做上鎖的動作，因為施工過程中人員進進出出，所以只能要求在人員管制上做好安全管制。

北市勞檢處建築工程科技正黃國展指出，去年12月發現出入口沒有設置管制人員，違反營造安全衛生設施標準第11條，開口處（已開挖之地基）要有護欄、護蓋、安全網三選一，營造標準第19條，兩項缺失各處3萬元，總共罰6萬。今天檢查過後，發現工地七樓的鋼筋尖端沒有設護套、也沒有彎曲，違反營造標準第五條，將另行處分，而施工架部分，護欄交叉拉桿遭拆除，導致有兩公尺開口，違反營造標準第19條，由於是累犯，因此勒令停工。

建商代表回應，針對死者，公司部分感到非常遺憾，關於過失責任，靜待檢察官調查，而民事部分，建商絕對負起相關責任。

對於傳出建商沒收訂金一事，建商代表指出，要求公司解除契約，是徐小姐自己提的，建商方面請她好好考慮，這樣的方式是不是對她做好，甚至建商還提出另外一個換屋方案，讓她任何一塊錢沒有減少，讓她壓力比較小，目前所有的方案是開放性的，沒有說一定要怎麼做，12日會再開第一次的調解。