18萬人的京東砍員工　淘汰「性價比低、績效差、不能拚搏」三類人

▲京東集團CEO劉強東曾表示，永遠不會開除任何一個兄弟。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸知名企業《京東》員工日前爆料稱，公司內部郵件要求淘汰不能拚搏的人、不能幹的，績效差的人與性價比低的人。對此，京東回應，僅是員工的「片面解讀」。據京東財報顯示，2018年第四季營收達1348億元（人民幣，以下同），雖高於市場預期的1324.7億元，但增速僅22.4％，為連續10季以來的最低增速。

京東財報顯示，截至2018年底，京東內部正式員工數量將近18萬名，比起去年同期新增超過2萬名正式員工。對於員工福利與管理方面，京東集團CEO劉強東曾發下豪言，不讓「因病窮三代」的事情發生在京東，「永遠不會開除任何一個兄弟」。

然而，京東員工卻爆料，公司發布的內部郵件聲明，要將三類人淘汰，分別是：1.不能拚搏的人，無論業績好壞，職位高低，也不管是不是老員工或管培生。也不管是身體原因還是家庭原因，凡是不能拚或者拚不動的、2.不能幹的人，也就是績效差的人、3.性價比低的人，有的人不斷升值加薪，或者因為崗位調動，喪失了性價比，讓更年輕，成本更低的人上。或者降職調薪。

▼京東傳出淘汰三類人，郵件全文如下。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）



對此，京東透過官方發表聲明，公司歷來注重員工身心健康與家庭幸福，對五年以上的員工，若家屬出現重大傷病情況，皆負擔全額醫療費用；女性員工的產假也比法律規定得多，並每年提供一線員工的子女到生產線過年的費用與住宿，脫離郵件上下文的語境及具體案例容易產生「片面解讀」。

有評論指出，京東「三類人」標準中，「性價比」一詞套用在員工身上，創下大陸首例，與劉強東先前對員工「稱兄道弟」的做法，明顯天差地別。京東集團今年年初舉行的開年大會上曾宣布，2019年將淘汰績效最末10％的副總裁級別以上的高級幹部，預計人數為數十人到一百人左右。

據了解，京東首席公共事務官員藍燁4日請辭，成為繼CTO張晨、CLO隆雨之後，京東一個月內第三個離職的高級幹部。對此，京東回應，「因為個人和家庭原因，藍燁先生將辭去經東集團執行副總裁兼首席公共事務官職務，2019年5月31日生效。京東對藍燁先生多年以來的辛勤付出核出色貢獻表示衷心感謝。」

▼京東官方發表回應。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

