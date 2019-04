同性夫妻藉酒壯膽…時速145km載6子女衝下崖　陪審團：8人死於自殺與謀殺

▲同性夫妻帶著6名領養子女自殺。(圖/翻攝自Twitter/@WikiOfficial2)



記者張方瑀/綜合報導

去年3月美國加州一對同性夫妻開車載著6名領養子女出門,結果卻掉下懸崖,造成7死1失蹤的慘劇。不過當時警方發現,車禍發生前,車子曾加速到145公里,且沒有任何煞車的跡象,研判可能是故意製造車禍的。經過近一年的調查後,加州陪審團裁定,這8人是死於「謀殺與自殺」。

調查人員表示,當時開車的珍妮佛哈特(Jennifer Hart)的酒測值超標,他的伴侶莎拉哈特(Sarah Hart)與其他6個年紀在12至19歲的領養子女體內,都有會引起嗜睡的藥物苯海拉明(Benadryl)殘留,並在電腦紀錄中發現,他們曾在事故發生前,上網搜尋「該如何輕易地服用非處方藥?」、「在汽車溺水時死於體溫過低需要多長時間?」

加州公路巡邏隊員斯拉特(Jake Slates)指出,珍妮佛的駕駛座上發現至少5瓶啤酒,而他平常是不喝酒的,似乎是想藉酒壯膽。

▲哈特一家掉落的懸崖。(圖/達志影像/美聯社)



這對夫妻早在2008年就曾被警方調查,因為他們的孩子對外表示曾經被毆打,2011年時莎拉坦承打過小孩。他們的鄰居也曾提到,15歲的德維特(Devonte)與妹妹曾上門求助,「那女孩說她被家長欺負了,希望我們保護她,但我們最後還是把孩子們送回去了」,後來這些孩子也常常向他要東西吃。在事故發生前3天,華盛頓兒童保護服務中心曾登門進行福利檢查,可是卻沒有人應門。

警方跟證人談論過後初步得到結論,「他們覺得,如果他們不能擁有那些孩子,那其他人也不能擁有。」當地警長奧爾曼(Thomas Allman)則說,「國家沒有關於潛在受虐兒的資料庫,聯邦監督系統完全失靈才會成這場悲劇。」

▼15歲的德維特熱衷參與社會運動,他目前仍失蹤。



The death of a family killed when their car fell off a cliff in California was ruled murder-suicide. The crash happened days after an investigation opened accusing partners Jennifer and Sarah Hart of child neglect.



Their 6 adopted children died, including activist Devonte Hart. pic.twitter.com/a5GBET97N3